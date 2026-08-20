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STABLE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.028801 BDT। STABLE-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। STABLE-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!STABLE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.028801 BDT। STABLE-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। STABLE-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STABLE সম্পর্কে আরও

STABLE প্রাইসের তথ্য

STABLE কী

STABLE হোয়াইটপেপার

STABLE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

STABLE টোকেনোমিক্স

STABLE প্রাইস পূর্বাভাস

STABLE ইতিহাস

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STABLE প্রাইস(STABLE)

1 STABLE থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳3.519648
৳3.519648৳3.519648
+1.90%1D
BDT
STABLE (STABLE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:56:04 (UTC+8)

STABLE-এর আজকের প্রাইস

আজ STABLE (STABLE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.028801, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STABLE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি STABLE-এর জন্য ৳ 0.028801

STABLE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- STABLE। গত 24 ঘণ্টায়, STABLE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.028033 (নিম্ন) এবং ৳ 0.030182 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STABLE গত ঘণ্টায় +0.80% এবং গত 7 দিনে -14.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 120.59K-তে পৌঁছেছে।

STABLE (STABLE) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 120.59K
৳ 120.59K৳ 120.59K

৳ 2.88B
৳ 2.88B৳ 2.88B

--
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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

STABLE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 120.59K। STABLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.88B

STABLE-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.028033
৳ 0.028033৳ 0.028033
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.030182
৳ 0.030182৳ 0.030182
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.028033
৳ 0.028033৳ 0.028033

৳ 0.030182
৳ 0.030182৳ 0.030182

--
----

--
----

+0.80%

+1.90%

-14.18%

-14.18%

STABLE (STABLE) প্রাইসের হিস্টরি BDT

STABLE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.06562641+1.90%
30 দিন৳ -0.007904-21.54%
60 দিন৳ -0.005972-17.18%
90 দিন৳ -0.003691-11.36%
STABLE আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, STABLE এর পরিবর্তন ৳ +0.06562641 (+1.90%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

STABLE 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.007904(-21.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

STABLE 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, STABLE এর প্রাইস ৳ -0.005972 (-17.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

STABLE 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.003691 (-11.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি STABLE (STABLE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই STABLE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

STABLE-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি STABLE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

STABLE-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

STABLE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

STABLE_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.03022 থেকে 0.03043 এর মধ্যে চলছে। দামটি S1 এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করছে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপরে 0.03043 হল তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ স্তর, আর নিচে 0.03022 হল নিকটস্থ সমর্থন স্তর। বাজারের গঠন এখনও দোলনশীল সংগঠনের পর্যায়ে রয়েছে। বাই-সে এবং সেল-সেল দুই পক্ষই এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে। দাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে ভেদ করে প্রবৃদ্ধির দিক নিশ্চিত করতে পারেনি। স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। EMA সমূহ একযোগে বাই-সেল ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে। MACD সমূহ গোল্ডেন ক্রস অবস্থায় রয়েছে। গতিশীলতা সূচক স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী পুনরুদ্ধারের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। ওলাটাইলিটি সংকোচনের প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। গতিশীলতার বিতরণ এখনও পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হয়নি। বাজারে একতরফা বিস্ফোরণের ক্ষমতা এখনও অনুপস্থিত। বাণিজ্যিক সক্রিয়তা স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। উপরের R1 স্তর 0.03056 বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে অবস্থিত। এই স্তরটি প্রথম পর্যবেক্ষণের প্রতিরোধ স্তর। R2 স্তর 0.03077 আরও দূরে অবস্থিত। নিচের S2 স্তর 0.03009 বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে অবস্থিত। এই স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করবে। এই স্তর ভেদ করলে আরও নিম্ন স্তরের সমর্থন পরীক্ষা করা হবে। বর্তমান দাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান করছে, তাই উপরে এবং নিচের স্থান প্রায় সমান পরিমাণে বিতরিত হয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো STABLE-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

স্থিতিশীল টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের গতিবিধি
2. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব
3. স্থিতিশীল কয়েনগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক উন্নয়ন
4. ভিত্তিভূমিক সম্পদের সমর্থন এবং রিজার্ভের পারদর্শিতা
5. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
6. প্রতিযোগী স্থিতিশীল কয়েনগুলির পারফরম্যান্স
7. DeFi প্রোটোকলের গ্রহণযোগ্যতা এবং সমন্বয়
8. ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুদ্রাস্ফীতির হার
9. এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা
10. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের নিরাপত্তা

মানুষ কেন STABLE-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের স্থিতিশীল দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারের সময় নির্ধারণ, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা, বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়ন করা এবং সম্ভাব্য সুযোগের জন্য দামের গতিবিধি সম্পর্কে আপডেট থাকা।

STABLE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য STABLE (STABLE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STABLE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
STABLE (STABLE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, STABLE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে STABLE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? STABLE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, STABLE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ STABLE কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

STABLE দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে STABLE কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে STABLE কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার STABLE (STABLE) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং STABLE তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে STABLE (STABLE) কিনবেন নির্দেশিকা

STABLE দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

STABLE এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে STABLE (STABLE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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STABLE (STABLE) কী?

Stable is the world’s first Layer 1 blockchain purpose-built for the USDt ecosystem. Unlike general-purpose chains, Stable is optimized for speed, scalability, and compliance, with USDt as the native gas token. This design removes the friction of price volatile native gas, enabling seamless integration for payment processors, on-chain finance, RWA, fintechs, and enterprises.

STABLE সম্পর্কিত রিসোর্স

STABLE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল STABLE ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: STABLE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:56:04 (UTC+8)

STABLE (STABLE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

STABLE সম্পর্কে আরও জানুন

STABLE USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে STABLE-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে STABLE USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে STABLE (STABLE) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ STABLE প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
STABLE/USDT
৳3.51451518
৳3.51451518৳3.51451518
+1.74%
4.16M (USDT)
STABLE/USDC
৳3.50926015
৳3.50926015৳3.50926015
+1.64%
1.95M (USDT)

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হট

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HYPE

৳8,687.9089
৳8,687.9089৳8,687.9089

+14.93%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

STABLE-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

STABLE
STABLE
BDT
BDT

1 STABLE = 3.51977021 BDT