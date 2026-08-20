STABLE প্রাইস(STABLE)
আজ STABLE (STABLE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.028801, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STABLE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি STABLE-এর জন্য ৳ 0.028801।
STABLE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- STABLE। গত 24 ঘণ্টায়, STABLE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.028033 (নিম্ন) এবং ৳ 0.030182 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STABLE গত ঘণ্টায় +0.80% এবং গত 7 দিনে -14.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 120.59K-তে পৌঁছেছে।
STABLE
STABLE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 120.59K। STABLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.88B।
+0.80%
+1.90%
-14.18%
-14.18%
STABLE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.06562641
|+1.90%
|30 দিন
|৳ -0.007904
|-21.54%
|60 দিন
|৳ -0.005972
|-17.18%
|90 দিন
|৳ -0.003691
|-11.36%
আজ, STABLE এর পরিবর্তন ৳ +0.06562641 (+1.90%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.007904(-21.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, STABLE এর প্রাইস ৳ -0.005972 (-17.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.003691 (-11.36%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি STABLE (STABLE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই STABLE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি STABLE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
STABLE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
STABLE_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.03022 থেকে 0.03043 এর মধ্যে চলছে। দামটি S1 এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করছে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপরে 0.03043 হল তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ স্তর, আর নিচে 0.03022 হল নিকটস্থ সমর্থন স্তর। বাজারের গঠন এখনও দোলনশীল সংগঠনের পর্যায়ে রয়েছে। বাই-সে এবং সেল-সেল দুই পক্ষই এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে। দাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে ভেদ করে প্রবৃদ্ধির দিক নিশ্চিত করতে পারেনি। স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। EMA সমূহ একযোগে বাই-সেল ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে। MACD সমূহ গোল্ডেন ক্রস অবস্থায় রয়েছে। গতিশীলতা সূচক স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী পুনরুদ্ধারের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। ওলাটাইলিটি সংকোচনের প্যাটার্ন বজায় রেখেছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। গতিশীলতার বিতরণ এখনও পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হয়নি। বাজারে একতরফা বিস্ফোরণের ক্ষমতা এখনও অনুপস্থিত। বাণিজ্যিক সক্রিয়তা স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। উপরের R1 স্তর 0.03056 বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে অবস্থিত। এই স্তরটি প্রথম পর্যবেক্ষণের প্রতিরোধ স্তর। R2 স্তর 0.03077 আরও দূরে অবস্থিত। নিচের S2 স্তর 0.03009 বর্তমান দাম থেকে প্রায় 0.8% দূরে অবস্থিত। এই স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করবে। এই স্তর ভেদ করলে আরও নিম্ন স্তরের সমর্থন পরীক্ষা করা হবে। বর্তমান দাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান করছে, তাই উপরে এবং নিচের স্থান প্রায় সমান পরিমাণে বিতরিত হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, STABLE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Stable is the world’s first Layer 1 blockchain purpose-built for the USDt ecosystem. Unlike general-purpose chains, Stable is optimized for speed, scalability, and compliance, with USDt as the native gas token. This design removes the friction of price volatile native gas, enabling seamless integration for payment processors, on-chain finance, RWA, fintechs, and enterprises.
STABLE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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