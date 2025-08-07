FARTBOY সম্পর্কে আরও

Fartboy লোগো

Fartboy প্রাইস(FARTBOY)

Fartboy (FARTBOY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02353
$0.02353$0.02353
+8.48%1D
USD

FARTBOY এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Fartboy(FARTBOY) বর্তমানে 0.0235USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 23.49MUSD। FARTBOY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Fartboy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 90.96K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.48%
Fartboy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.44M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FARTBOY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FARTBOY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

FARTBOY এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Fartboy এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0018394+8.48%
30 দিন$ +0.00463+24.53%
60 দিন$ -0.00821-25.90%
90 দিন$ -0.0162-40.81%
Fartboy আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FARTBOY এর পরিবর্তন $ +0.0018394 (+8.48%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Fartboy 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00463(+24.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Fartboy 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FARTBOY এর প্রাইস $ -0.00821 (-25.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Fartboy 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0162 (-40.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

FARTBOY এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Fartboy এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.02149
$ 0.02149$ 0.02149

$ 0.02587
$ 0.02587$ 0.02587

$ 0.16
$ 0.16$ 0.16

+1.07%

+8.48%

+5.90%

FARTBOY এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

$ 90.96K
$ 90.96K$ 90.96K

999.44M
999.44M 999.44M

Fartboy (FARTBOY) কী?

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

MEXC-তে Fartboy উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Fartboy এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে FARTBOY এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Fartboy সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Fartboy কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Fartboy এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Fartboy, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। FARTBOY এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Fartboy এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Fartboy প্রাইসের ইতিহাস

FARTBOY এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা FARTBOY এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Fartboy এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Fartboy (FARTBOY) এর টোকেনোমিক্স

Fartboy (FARTBOY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FARTBOYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Fartboy (FARTBOY) কীভাবে কিনবেন

Fartboy কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Fartboy কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

FARTBOY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FARTBOY থেকে VND
618.4025
1 FARTBOY থেকে AUD
A$0.035955
1 FARTBOY থেকে GBP
0.01739
1 FARTBOY থেকে EUR
0.019975
1 FARTBOY থেকে USD
$0.0235
1 FARTBOY থেকে MYR
RM0.09964
1 FARTBOY থেকে TRY
0.955745
1 FARTBOY থেকে JPY
¥3.4545
1 FARTBOY থেকে ARS
ARS$30.92083
1 FARTBOY থেকে RUB
1.879765
1 FARTBOY থেকে INR
2.06142
1 FARTBOY থেকে IDR
Rp379.032205
1 FARTBOY থেকে KRW
32.63868
1 FARTBOY থেকে PHP
1.333625
1 FARTBOY থেকে EGP
￡E.1.14069
1 FARTBOY থেকে BRL
R$0.127605
1 FARTBOY থেকে CAD
C$0.032195
1 FARTBOY থেকে BDT
2.8529
1 FARTBOY থেকে NGN
35.987665
1 FARTBOY থেকে UAH
0.971255
1 FARTBOY থেকে VES
Bs3.008
1 FARTBOY থেকে CLP
$22.748
1 FARTBOY থেকে PKR
Rs6.66272
1 FARTBOY থেকে KZT
12.688825
1 FARTBOY থেকে THB
฿0.75952
1 FARTBOY থেকে TWD
NT$0.70265
1 FARTBOY থেকে AED
د.إ0.086245
1 FARTBOY থেকে CHF
Fr0.0188
1 FARTBOY থেকে HKD
HK$0.18424
1 FARTBOY থেকে MAD
.د.م0.21244
1 FARTBOY থেকে MXN
$0.43663
1 FARTBOY থেকে PLN
0.08554
1 FARTBOY থেকে RON
лв0.102225
1 FARTBOY থেকে SEK
kr0.224895
1 FARTBOY থেকে BGN
лв0.039245
1 FARTBOY থেকে HUF
Ft7.979425
1 FARTBOY থেকে CZK
0.49303
1 FARTBOY থেকে KWD
د.ك0.0071675
1 FARTBOY থেকে ILS
0.080605

Fartboy সম্পর্কিত রিসোর্স

Fartboy সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Fartboy ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fartboy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

