Eclipse প্রাইস(ES)
আজ Eclipse (ES)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.1, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.84% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ES থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ES-এর জন্য $ 0.1।
Eclipse বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #956 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.26M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 132.65M ES। গত 24 ঘণ্টায়, ES এর ট্রেড হয়েছে $ 0.09784 (নিম্ন) এবং $ 0.10999 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.7106542736874376 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.07407824397399612।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ES গত ঘণ্টায় +0.65% এবং গত 7 দিনে -2.14% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 246.57K-তে পৌঁছেছে।
Eclipse এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13.26M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 246.57K। ES এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 132.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 100.00M।
Eclipse এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0029379
|-2.84%
|30 দিন
|$ -0.0043
|-4.13%
|60 দিন
|$ -0.0467
|-31.84%
|90 দিন
|$ -0.0828
|-45.30%
আজ, ES এর পরিবর্তন $ -0.0029379 (-2.84%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0043(-4.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ES এর প্রাইস $ -0.0467 (-31.84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.0828 (-45.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Eclipse (ES) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Eclipse প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Eclipse এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.
