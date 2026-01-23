আজ Clippy (CLIPPY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.001565, যা গত 24 ঘণ্টায় 36.68% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLIPPY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLIPPY-এর জন্য $ 0.001565।
Clippy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3811 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 CLIPPY। গত 24 ঘণ্টায়, CLIPPY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.001111 (নিম্ন) এবং $ 0.001793 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.002493578943262639 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00005534295151714।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLIPPY গত ঘণ্টায় +13.40% এবং গত 7 দিনে +213.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 54.47K-তে পৌঁছেছে।
Clippy (CLIPPY) এর মার্কেট তথ্য
No.3811
$ 0.00
$ 54.47K
$ 1.56M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%
SOL
Clippy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 54.47K। CLIPPY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999890। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.56M।
Clippy-এর প্রাইসের ইতিহাস USD
24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.001111
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.001793
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ
$ 0.001111
$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
+13.40%
+36.68%
+213.00%
+213.00%
Clippy (CLIPPY) প্রাইসের হিস্টরি USD
Clippy এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
সময়সীমা
পরিবর্তন (USD)
পরিবর্তন (%)
আজ
$ +0.00041999
+36.68%
30 দিন
$ +0.001065
+213.00%
60 দিন
$ +0.001065
+213.00%
90 দিন
$ +0.001065
+213.00%
Clippy আজকের প্রাইস পরিবর্তন
আজ, CLIPPY এর পরিবর্তন $ +0.00041999 (+36.68%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
Clippy 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.001065(+213.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
Clippy 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CLIPPY এর প্রাইস $ +0.001065 (+213.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
Clippy 90 প্রাইস পরিবর্তন
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.001065 (+213.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Clippy (CLIPPY) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
AI-চালিত ইনসাইট Clippy-এর সর্বশেষ প্রাইসের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা এবং মার্কেটের মনোভাবের সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে, ট্রেডিংয়ের সুযোগ শনাক্ত করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য রিয়েল-টাইম আপডেট সরবরাহ করে।
কোন বিষয়গুলো Clippy-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
ক্লিপি (CLIPPY) টোকেনের দামকে প্রভাবিত করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান:
1. মার্কেট সেন্টিমেন্ট এবং মেম কয়েন সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা 2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা 3. কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি 4. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের ট্রেন্ড এবং বিটকয়েনের পারফরম্যান্স 5. ইউটিলিটি উন্নয়ন বা ঘোষিত অংশীদারিত্ব 6. হুইল চলাফেরা এবং বড় পরিমাণের লেনদেন 7. এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি এবং সুলভতা 8. মেম টোকেনগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মকানুনের খবর 9. ইনফ্লুয়েন্সারদের সমর্থন বা উল্লেখ 10. সাপ্লাই ডায়নামিক্স এবং টোকেনোমিক্সের পরিবর্তন
মানুষ কেন Clippy-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?
লোকেরা বিভিন্ন কারণে আজকের ক্লিপি (CLIPPY) এর দাম জানতে চায়: ট্রেডিং সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং, মার্কেট সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস, সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ, এবং এই মিম টোকেনের অস্থিরতা সম্পর্কে আপডেট থাকা। রিয়েল-টাইম দাম ট্রেডারদের প্রবেশ/প্রস্থানের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
Clippy এর প্রাইস প্রেডিকশন
2030 সালের (4 বছরে) জন্য Clippy (CLIPPY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CLIPPY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%।
Clippy (CLIPPY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)
2040 সালে, Clippy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC টুলসমূহ রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন। 2026–2027 সালে Clippy এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CLIPPY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Clippy প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।
Clippy কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন
Clippy দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে CLIPPY কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Clippy কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Clippy (CLIPPY) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
ধাপ 1
একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন
প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4
আপনার টোকেন নির্বাচন করুন
0.00 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5
আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন
আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Clippy তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
Clippy দিয়ে আপনি কী করতে পারেন
Clippy এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন
অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।
ফিউচার ট্রেডিং
500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।
MEXC লঞ্চপুল
টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।
MEXC প্রি-মার্কেট
নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।
MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং
MEXC থেকে Clippy (CLIPPY) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Clippy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
2030 সালে 1 Clippy-এর মূল্য কত হবে?
যদি Clippy বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তবে এর আনুমানিক মূল্য 2027 এ প্রায় --, 2030 সালের মধ্যে --, 2035 সালের মধ্যে -- এবং 2040 সালের মধ্যে ---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপটকে চিত্রিত করে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যতের প্রাইস মার্কেটে গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে। আপনি নিচে সম্পূর্ণ প্রক্ষেপণ টেবিলটি দেখতে পারেন, যেখানে সম্ভাব্য Clippy এর প্রাইসের এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বার্ষিক বিশ্লেষণ রয়েছে।
আজ Clippy-এর প্রাইস কত?
Clippy-এর আজকের প্রাইস $ 0.001565। আজ, 30 দিন, 60 দিন এবং 90 দিনের ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের প্রাইসের ইতিহাস বিভাগটি দেখুন।
Clippy কি এখনও একটি ভাল বিনিয়োগ?
Clippy একটি সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা চলমানভাবে মার্কেটে অংশগ্রহণ করছে এবং ক্রমাগত এর ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন হচ্ছে। তবে, CLIPPY-এ বিনিয়োগের মতো ক্রিপ্টো বিনিয়োগগুলো সহজাতভাবেই অস্থিতিশীল এবং এটি আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই হওয়া উচিত। আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগ করার আগে সবসময় স্বাধীনভাবে গবেষণা (DYOR) করুন এবং মার্কেটের অবস্থা বিবেচনা করুন।
Clippy-এর দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত 24 ঘণ্টায় MEXC-তে ট্রেড হওয়া Clippy-এর মোট মূল্য --।
Clippy-এর বর্তমান প্রাইস কত?
MEXC সহ প্রধান প্রধান এক্সচেঞ্জগুলোর বিশ্বব্যাপী ট্রেডিং কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে CLIPPY-এর লাইভ প্রাইস রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়। লিকুইডিটি, ট্রেডিং ভলিউম এবং সামগ্রিক মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে মার্কেটের প্রাইস ক্রমাগত ওঠানামা করে। আপনার পছন্দের মুদ্রায় Clippy-এর সাম্প্রতিকতম প্রাইস দেখতে এবং আরও তথ্যের জন্য CLIPPY-এর প্রাইস-এ ভিজিট করুন।
কোন কোন বিষয় Clippy-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
CLIPPY-এর প্রাইস বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেটের সামগ্রিক মনোভাব, ট্রেডিং ভলিউম, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা গ্রহণের প্রবণতা। বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেমন, সুদের হারের পরিবর্তন, লিকুইডিটি সাইকেল এবং নিয়ন্ত্রক সংকেত—এগুলোও প্রাইসের গতিবিধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রিয়েল-টাইম মার্কেটের পরিবর্তন এবং প্রজেক্ট আপডেট সম্পর্কে অবগত থাকতে, সর্বশেষ বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো ইনসাইটের জন্য MEXC নিউজ-এ ভিজিট করুন।
MEXC-তে কোন টোকেনের ট্রেডিং ভলিউম সর্বোচ্চ?
24-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম অনুসারে MEXC-তে বর্তমানে সর্বাধিক ট্রেড হওয়া টোকেনগুলো নিচে দেওয়া হলো। লাইভ মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রাইস এবং পারফরম্যান্স ক্রমাগত আপডেট করা হয়।
সবচেয়ে আলোচিত টোকেন
প্রাইস
পরিবর্তন
BTC
89,880.76
+0.98%
ETH
2,962.26
+0.68%
USDC
1.0009
+0.01%
SOL
128.67
+0.98%
XMR
523.45
+2.74%
আমি MEXC-তে CLIPPY-এর জন্য কীভাবে একটি স্টপ-লস বা টেক-প্রফিট অর্ডার প্লেস করব?
MEXC স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার সমর্থন করে।
1. স্পট বা ফিউচার ট্রেডিং বিভাগে যান এবং CLIPPY /USDT পেয়ারটি নির্বাচন করুন।
2. অর্ডারের ধরণ মেনু থেকে "স্টপ-লিমিট" বা "ট্রিগার অর্ডার" নির্বাচন করুন।
3. আপনার ট্রিগার প্রাইস (যে লেভেলে অর্ডার সক্রিয় হবে) এবং আপনার এক্সিকিউশন প্রাইস (যে প্রাইসে এটি পূরণ করা হবে) সেট করুন।
4. আপনার অর্ডারের বিবরণ নিশ্চিত করুন এবং জমা দিন।
Clippy-এর প্রাইস আপনার পজিশনের বিপরীতে গেলে আপনার স্টপ-লস অর্ডার সক্রিয় হবে, অন্যদিকে প্রাইস আপনার টার্গেট করা লাভের স্তরে পৌঁছালে টেক-প্রফিট অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে।
বিস্তারিত উদাহরণ এবং টিউটোরিয়ালের জন্য, MEXC স্পট ট্রেডিংয়ের গাইড দেখুন
এই বছর কি Clippy-এর প্রাইস আরও বাড়বে?
মার্কেটের অবস্থা এবং প্রজেক্টের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর Clippy-এর প্রাইস আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য Clippy (CLIPPY)-এর প্রাইসের পূর্বাভাস দেখুন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-01-23 11:56:29 (UTC+8)
Clippy (CLIPPY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট
সময় (UTC+8)
টাইপ
তথ্য
01-22 19:16:51
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41
ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন।
অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।