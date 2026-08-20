Marina Protocol প্রাইস(BAY)
আজ Marina Protocol (BAY)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.017817, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BAY থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BAY-এর জন্য ৳ 0.017817।
Marina Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1577 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.56M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 200.00M BAY। গত 24 ঘণ্টায়, BAY এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.017595 (নিম্ন) এবং ৳ 0.018222 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 23.049494201390558242 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.870664379604612769।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BAY গত ঘণ্টায় -0.36% এবং গত 7 দিনে -1.33% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.20K-তে পৌঁছেছে।
No.1577
20.00%
BSC
Marina Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.56M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 56.20K। BAY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 200.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 17.82M।
-0.36%
+0.28%
-1.33%
-1.33%
Marina Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.00607974
|+0.28%
|30 দিন
|৳ -0.004159
|-18.93%
|60 দিন
|৳ +0.001128
|+6.75%
|90 দিন
|৳ -0.003973
|-18.24%
আজ, BAY এর পরিবর্তন ৳ +0.00607974 (+0.28%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.004159(-18.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BAY এর প্রাইস ৳ +0.001128 (+6.75%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.003973 (-18.24%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Marina Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Marina Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
2040 সালে, Marina Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Marina Protocol (BAY) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.
Marina Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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