BaoBao প্রাইস (BAOBAO)
আজ BaoBao (BAOBAO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BAOBAO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BAOBAO-এর জন্য $ 0।
BaoBao বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- BAOBAO। গত 24 ঘণ্টায়, BAOBAO এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BAOBAO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
BaoBao এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BAOBAO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
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আজকে, BaoBao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, BaoBao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, BaoBao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, BaoBao থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
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2040 সালে, BaoBao এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বাওবাও সম্পর্কে কী?
বাওবাওয়ের মোট সরবরাহ ৯৯৯,৯৫৮,৩০৭ টোকেন এবং এটি পাম্পে সমতার সঙ্গে চালু করা হয়েছে, যা সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য সুলভ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। প্রকল্পের সমতার চালুকরণ মডেল শুরু থেকেই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিকেন্দ্রীকৃত সম্প্রদায় গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে, যাতে ব্যবহারকারীরা যোগ দিতে পারে এবং এর বৃদ্ধির সম্ভাবনার সুবিধা পেতে পারে।
বাওবাও কী বিশেষ করে তোলে?
প্রকল্পটির প্রভাবশালী সমর্থকদের সঙ্গে সংযোগ এবং একটি সঙ্গী টোকেন হিসেবে এর অনন্য অবস্থান ভবিষ্যতে বৃদ্ধি এবং একটি নিবেদিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত হওয়ার নতুন দরজা খুলে দেয়।
বাওবাওয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?
বাওবাও বাজারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে, এটি অনুরূপ মেম টোকেনগুলির গতিপথ অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
কোনটির বর্তমান দাম BaoBao?
BaoBao (BAOBAO) এর লাইভ দাম হল Tk0.007975668318510200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
BaoBao বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
BaoBao বর্তমানে বাজারে #7456 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk4202771.66139800200000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
BAOBAO এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
BAOBAO এর প্রচলিত সরবরাহ হল 526934660.72339034 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
BaoBao এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, BaoBao এর দাম Tk0.0073685835497360800000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0080518611437409600000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
BaoBao এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
BaoBao এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.0130215996152440800000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.003010845513151000000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে BAOBAO এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
BaoBao এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 7.62% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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