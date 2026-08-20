Asentum প্রাইস(ASE)
আজ Asentum (ASE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001911, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.29% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASE-এর জন্য ৳ 0.001911।
Asentum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1792 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 565.66K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 296.00M ASE। গত 24 ঘণ্টায়, ASE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.001664 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001911 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 0.9212160737244079582 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.1232050393663040919।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASE গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +14.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 33.42K-তে পৌঁছেছে।
No.1792
29.60%
ETH
Asentum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 565.66K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 33.42K। ASE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 296.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.91M।
0.00%
+7.29%
+14.70%
+14.70%
Asentum এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.01586849
|+7.29%
|30 দিন
|৳ -0.000404
|-17.46%
|60 দিন
|৳ -0.000089
|-4.45%
|90 দিন
|৳ -0.000089
|-4.45%
আজ, ASE এর পরিবর্তন ৳ +0.01586849 (+7.29%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000404(-17.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASE এর প্রাইস ৳ -0.000089 (-4.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.000089 (-4.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Asentum (ASE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Asentum প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Asentum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Asentum দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ASE কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Asentum কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Asentum (ASE) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে Asentum (ASE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Asentum (ASE) is a blockchain infrastructure project focused on scalable Layer 1 and Layer 2 ecosystem development. The project aims to enhance decentralized connectivity, transaction efficiency, and cross-network interoperability while supporting secure and scalable blockchain applications for the next generation of Web3 infrastructure.
Asentum সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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