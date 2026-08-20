Ultiland প্রাইস(ARTX)
আজ Ultiland (ARTX)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.08245, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARTX থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARTX-এর জন্য ৳ 0.08245।
Ultiland বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ARTX। গত 24 ঘণ্টায়, ARTX এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.08033 (নিম্ন) এবং ৳ 0.08286 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARTX গত ঘণ্টায় +0.74% এবং গত 7 দিনে +8.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.56K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Ultiland এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.56K। ARTX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 280000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 23.09M।
+0.74%
+2.21%
+8.31%
+8.31%
Ultiland এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.2178694
|+2.21%
|30 দিন
|৳ -0.01078
|-11.57%
|60 দিন
|৳ -0.02202
|-21.08%
|90 দিন
|৳ -0.12681
|-60.60%
আজ, ARTX এর পরিবর্তন ৳ +0.2178694 (+2.21%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01078(-11.57%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ARTX এর প্রাইস ৳ -0.02202 (-21.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.12681 (-60.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Ultiland (ARTX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Ultiland প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Ultiland-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ARTX মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
【বাজার কাঠামো】 ARTX_USDT ার ঘন্টার সময়কালে বাই-সে বিভাজনের প্যাটার্ন দেখা দিয়েছে। MA গ্রুপের ৫-৬টি মুভিং এভারেজ বাই সিগন্যাল তৈরি করেছে, আবার EMA গ্রুপের ৭টি মুভিং এভারেজও বাই অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান মূল্য ০.৩১৯৭ হুবহু হাব সেন্ট্রাল ০.৩২৩৫-এর নিচে ৩৮ পিপস নিচে অবস্থান করছে, যা মধ্যম স্তরের নিচের অংশে অবস্থিত। মূল্য S1 সাপোর্ট ০.৩১৬২-এর উপরে চলছে এবং হাব সেন্ট্রালের দিকে আরও উর্ধ্বমুখী স্থান রয়েছে। 【গতিশীলতার অবস্থা】 MACD ইন্ডিকেটর ডেড ক্রস প্যাটার্ন তৈরি করেছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা নিম্নমুখী হয়েছে। RSI মধ্যম স্তরে চলছে, যা বাই-সেল ও সেল শক্তির সাময়িক সমতা প্রকাশ করে। দ্রুত ও ধীর মুভিং এভারেজের সমন্বয় এবং MACD ইন্ডিকেটরের মধ্যে বিপরীত প্যাটার্ন দেখা দিয়েছে, যা গতিশীলতার স্তর স্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে এবং বাজারের অভ্যন্তরীণ শক্তির অসম বিতরণ প্রকাশ করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Ultiland এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Ultiland (ARTX) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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A Real World Asset (RWA) tokenization platform with Native Web3 + ART dual DNA, focused on the on-chain issuance, trading, and application of arts and culture IP assets.
Ultiland সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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