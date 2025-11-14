Amazon.com xStock প্রাইস(AMZNX)
আজ Amazon.com xStock (AMZNX)-এর লাইভ প্রাইস $ 233.72, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AMZNX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AMZNX-এর জন্য $ 233.72।
Amazon.com xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1829 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.78M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 7.62K AMZNX। গত 24 ঘণ্টায়, AMZNX এর ট্রেড হয়েছে $ 233 (নিম্ন) এবং $ 246.21 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3,341.2964079602716 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 188.44399514803126।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AMZNX গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে -3.90% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 90.38K-তে পৌঁছেছে।
Amazon.com xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 90.38K। AMZNX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 7.62K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15499.33566924। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.62M।
Amazon.com xStock এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -6.9803
|-2.90%
|30 দিন
|$ +16.6
|+7.64%
|60 দিন
|$ +1.07
|+0.45%
|90 দিন
|$ +4.19
|+1.82%
আজ, AMZNX এর পরিবর্তন $ -6.9803 (-2.90%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +16.6(+7.64%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, AMZNX এর প্রাইস $ +1.07 (+0.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +4.19 (+1.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, Amazon.com xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon.com xStock সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
