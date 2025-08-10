8Pay প্রাইস (8PAY)
8Pay(8PAY) বর্তমানে 0.00156287USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 101.16KUSD। 8PAY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ 8PAY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। 8PAY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, 8Pay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003011007154775278 ছিল।
গত 30 দিনে, 8Pay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002151212 ছিল।
গত 60 দিনে, 8Pay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001691647 ছিল।
গত 90 দিনে, 8Pay থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.003011007154775278
|-65.83%
|30 দিন
|$ +0.0002151212
|+13.76%
|60 দিন
|$ +0.0001691647
|+10.82%
|90 দিন
|$ 0
|--
8Pay এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-65.83%
+8.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
8Pay (8PAY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 8PAYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 8PAY থেকে VND
₫41.12692405
|1 8PAY থেকে AUD
A$0.0023911911
|1 8PAY থেকে GBP
￡0.0011565238
|1 8PAY থেকে EUR
€0.0013284395
|1 8PAY থেকে USD
$0.00156287
|1 8PAY থেকে MYR
RM0.0066265688
|1 8PAY থেকে TRY
₺0.0635619229
|1 8PAY থেকে JPY
¥0.22974189
|1 8PAY থেকে ARS
ARS$2.070021315
|1 8PAY থেকে RUB
₽0.1250139713
|1 8PAY থেকে INR
₹0.1370949564
|1 8PAY থেকে IDR
Rp25.2075771161
|1 8PAY থেকে KRW
₩2.1706388856
|1 8PAY থেকে PHP
₱0.0886928725
|1 8PAY থেকে EGP
￡E.0.0758617098
|1 8PAY থেকে BRL
R$0.0084863841
|1 8PAY থেকে CAD
C$0.0021411319
|1 8PAY থেকে BDT
৳0.1896386458
|1 8PAY থেকে NGN
₦2.3933634893
|1 8PAY থেকে UAH
₴0.0645621597
|1 8PAY থেকে VES
Bs0.20004736
|1 8PAY থেকে CLP
$1.50973242
|1 8PAY থেকে PKR
Rs0.4428548432
|1 8PAY থেকে KZT
₸0.8434184242
|1 8PAY থেকে THB
฿0.0505119584
|1 8PAY থেকে TWD
NT$0.046729813
|1 8PAY থেকে AED
د.إ0.0057357329
|1 8PAY থেকে CHF
Fr0.001250296
|1 8PAY থেকে HKD
HK$0.0122529008
|1 8PAY থেকে MAD
.د.م0.0141283448
|1 8PAY থেকে MXN
$0.0290224959
|1 8PAY থেকে PLN
zł0.0056888468
|1 8PAY থেকে RON
лв0.0067984845
|1 8PAY থেকে SEK
kr0.0149566659
|1 8PAY থেকে BGN
лв0.0026099929
|1 8PAY থেকে HUF
Ft0.5303130484
|1 8PAY থেকে CZK
Kč0.0327890126
|1 8PAY থেকে KWD
د.ك0.00047667535
|1 8PAY থেকে ILS
₪0.0053606441