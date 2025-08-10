$5SCAPE সম্পর্কে আরও

$5SCAPE প্রাইসের তথ্য

$5SCAPE হোয়াইটপেপার

$5SCAPE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

$5SCAPE টোকেনোমিক্স

$5SCAPE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

5th Scape লোগো

5th Scape প্রাইস ($5SCAPE)

তালিকাভুক্ত নয়

5th Scape ($5SCAPE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0001926
$0.0001926$0.0001926
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে 5th Scape ($5SCAPE) এর প্রাইস

5th Scape($5SCAPE) বর্তমানে 0.0001926USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। $5SCAPE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

5th Scape এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.16%
5th Scape এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ $5SCAPE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $5SCAPE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ 5th Scape ($5SCAPE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, 5th Scape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, 5th Scape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000932847 ছিল।
গত 60 দিনে, 5th Scape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000413293 ছিল।
গত 90 দিনে, 5th Scape থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004631973601136431 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.16%
30 দিন$ +0.0000932847+48.43%
60 দিন$ -0.0000413293-21.45%
90 দিন$ -0.0004631973601136431-70.63%

5th Scape ($5SCAPE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

5th Scape এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00018963
$ 0.00018963$ 0.00018963

$ 0.00019873
$ 0.00019873$ 0.00019873

$ 0.00239798
$ 0.00239798$ 0.00239798

-1.08%

-0.16%

-11.97%

5th Scape ($5SCAPE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

5th Scape ($5SCAPE) কী?

5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

5th Scape ($5SCAPE) এর টোকেনোমিক্স

5th Scape ($5SCAPE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $5SCAPEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: 5th Scape ($5SCAPE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

$5SCAPE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 $5SCAPE থেকে VND
5.068269
1 $5SCAPE থেকে AUD
A$0.000294678
1 $5SCAPE থেকে GBP
0.000142524
1 $5SCAPE থেকে EUR
0.00016371
1 $5SCAPE থেকে USD
$0.0001926
1 $5SCAPE থেকে MYR
RM0.000816624
1 $5SCAPE থেকে TRY
0.007856154
1 $5SCAPE থেকে JPY
¥0.0283122
1 $5SCAPE থেকে ARS
ARS$0.2550987
1 $5SCAPE থেকে RUB
0.015355998
1 $5SCAPE থেকে INR
0.016894872
1 $5SCAPE থেকে IDR
Rp3.106451178
1 $5SCAPE থেকে KRW
0.267498288
1 $5SCAPE থেকে PHP
0.01093005
1 $5SCAPE থেকে EGP
￡E.0.009277542
1 $5SCAPE থেকে BRL
R$0.001045818
1 $5SCAPE থেকে CAD
C$0.000263862
1 $5SCAPE থেকে BDT
0.023370084
1 $5SCAPE থেকে NGN
0.294945714
1 $5SCAPE থেকে UAH
0.007956306
1 $5SCAPE থেকে VES
Bs0.0246528
1 $5SCAPE থেকে CLP
$0.1866294
1 $5SCAPE থেকে PKR
Rs0.054575136
1 $5SCAPE থেকে KZT
0.103938516
1 $5SCAPE থেকে THB
฿0.006167052
1 $5SCAPE থেকে TWD
NT$0.00575874
1 $5SCAPE থেকে AED
د.إ0.000706842
1 $5SCAPE থেকে CHF
Fr0.00015408
1 $5SCAPE থেকে HKD
HK$0.001509984
1 $5SCAPE থেকে MAD
.د.م0.001741104
1 $5SCAPE থেকে MXN
$0.003576582
1 $5SCAPE থেকে PLN
0.000701064
1 $5SCAPE থেকে RON
лв0.00083781
1 $5SCAPE থেকে SEK
kr0.001843182
1 $5SCAPE থেকে BGN
лв0.000321642
1 $5SCAPE থেকে HUF
Ft0.065353032
1 $5SCAPE থেকে CZK
0.004040748
1 $5SCAPE থেকে KWD
د.ك0.0000583578
1 $5SCAPE থেকে ILS
0.000660618