Lista DAO

কোথায় এবং কীভাবে কিনবেন Lista DAO (LISTA) গাইড

ক্রিপ্টো সাক্ষরতার দিকে আপনার প্রথম পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করার জন্য MEXC সহায়তার হাত বাড়িয়ে রয়েছে। MEXC এর মতো সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে Lista DAO (LISTA) কীভাবে কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশিকাটি দেখুন।
$0.31021
+0.84%

Lista DAO (LISTA) কোথায় কিনবেন?

আপনি যদি Lista DAO (LISTA) কিনতে চান, তাহলে আপনার পছন্দ এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে আপনার কাছে বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। LISTA কেনার সবচেয়ে সাধারণ উপায় হল MEXC এর মতো সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX), যা একটি নিরাপদ এবং দক্ষতাসম্পন্ন ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অন্যান্য বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (DEXs) এবং পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম।

1. সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX)

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ হলো Lista DAO কেনার সবচেয়ে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য উপায়গুলির মধ্যে একটি। এই প্ল্যাটফর্মগুলি লেনদেন সহজতর করার জন্য একটি ইউজার-বান্ধব ইন্টারফেস, হাই লিকুইডিটি এবং ট্রেডিংয়ের বিভিন্ন টুল প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, MEXC এ বিস্তৃত পরিসরের টোকেনের অ্যাক্সেস রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে LISTA-ও রয়েছে এবং প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি অফার করে।

CEX এ Lista DAO কিনতে, আপনার সাধারণত:

ধাপ 1
তৈরি করুন
একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং পরিচয় যাচাই (KYC) সম্পূর্ণ করুন।
ধাপ 2
ডিপোজিট করুন
ফিয়াট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ফান্ড ডিপোজিট করুন।
ধাপ 3
অনুসন্ধান
ট্রেডিং বিভাগে LISTA অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4
ট্রেড করুন
মার্কেট বা লিমিট প্রাইসে কেনার জন্য একটি অর্ডার দিন।

2. ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (DEXs)

আপনি যদি নন-কাস্টোডিয়াল পদ্ধতি পছন্দ করেন, তাহলে আপনি ডিসেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করতে পারেন। DEX-গুলি মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং করার সুযোগ দেয়, যা আপনাকে আপনার অ্যাসেটের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। তবে, একটি DEX ব্যবহার করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিপ্টো ওয়ালেট এবং গ্যাস ফি এবং স্লিপেজ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

3. পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) ট্রেডিং

P2P প্ল্যাটফর্ম ইউজারদের অন্য ট্রেডারদের কাছ থেকে সরাসরি Lista DAO (LISTA) কিনতে এবং বিক্রি করার সুযোগ দেয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলি বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করে, যেমন ব্যাংক ট্রান্সফার, PayPal, এমনকি নগদও। যদিও P2P ট্রেডিং ফ্লেক্সিবিলিটি প্রদান করে, লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এসক্রো পরিষেবা থাকা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা অপরিহার্য।

প্রতিটি পদ্ধতিরই নিজস্ব সুবিধা রয়েছে, তবে MEXC এর মতো সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলি LISTA কেনার সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায়, বিশেষ করে নতুনদের জন্য।

Lista DAO কীভাবে কিনবেন ?

Lista DAO ক্রয়ের জন্য, বেশ কিছু সুবিধাজনক এবং ফ্লেক্সিবল বিকল্প উপলব্ধ রয়েছে। আপনি ঐতিহ্যবাহী পেমেন্ট পদ্ধতি, ডিজিটাল ওয়ালেট অথবা পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং যেটিই পছন্দ করুন না কেন, আপনার প্রয়োজন অনুসারে এখানে সবগুলিরই ব্যবস্থা রয়েছে। LISTA কেনার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

স্পট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে Lista DAO কিনুন

ধাপ 1
একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন
প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2
আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।

ধাপ 3
স্পট ট্রেডিং পেজে যান
MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4
আপনার টোকেন নির্বাচন করুন
2798 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5
আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন
আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Lista DAO তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।

ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে Lista DAO কিনুন

Lista DAO ক্রয়ের দ্রুততম উপায়গুলির মধ্যে একটি হলো ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা। এই পদ্ধতিটি এমন ইউজারদের জন্য আদর্শ যারা একটি সহজ প্রক্রিয়া খুঁজছেন। আপনার কার্ডটি প্ল্যাটফর্মের সাথে লিংক করুন, আপনি যে পরিমাণ কিনতে চান তা লিখুন এবং লেনদেন নিশ্চিত করুন। বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্ম রিয়েল-টাইম কনভার্সন রেট এবং তাৎক্ষণিক কেনাকাটার সুযোগ অফার করে, যাতে আপনি মার্কেটের সুযোগগুলি হাতছাড়া না করেন।

পরামর্শ: আপনার দক্ষতা অপ্টিমাইজ করার জন্য কেনাকাটা সম্পন্ন করার আগে লেনদেন ফি এবং কার্ড-সম্পর্কিত কোনও চার্জ আছে কিনা তা যাচাই করে নিন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে Lista DAO কিনুন

MEXC আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে। মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে, আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট লিংক করতে পারবেন, আপনি যে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে চান তা নির্বাচন করতে পারবেন এবং লেনদেন নিশ্চিত করতে পারবেন। আপনি স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যাংক যেটিই ব্যবহার করুন না কেন, MEXC ন্যূনতম ফি সহ দ্রুত ট্রান্সফার সমর্থন করে। এটি Bitcoin, Ethereum বা অন্যান্য ডিজিটাল অ্যাসেটে বিনিয়োগ করতে চাওয়া ইউজারদের জন্য একটি মসৃণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। আপনার লেনদেন নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য রেখে সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের সুবিধা উপভোগ করুন।

P2P ট্রেডিং ব্যবহার করে Lista DAO কিনুন

পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) ট্রেডিং আপনাকে অন্য ইউজারদের কাছ থেকে সরাসরি Lista DAO ক্রয়ের সুযোগ প্রদান করে। এই পদ্ধতিটি প্রায়শই আরও ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের অপশন প্রদান করে, যেমন ব্যাংক ট্রান্সফার, PayPal, এমনকি স্থানীয়ভাবে পেমেন্টের পদ্ধতি। P2P প্ল্যাটফর্মগুলি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, উভয় পক্ষই ট্রেড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তহবিল এসক্রোতে রেখে নিরাপদ LISTA লেনদেন নিশ্চিত করে।

পরামর্শ: P2P ট্রেডিং ব্যবহার করার সময়, সর্বদা বিক্রেতার খ্যাতি যাচাই করুন এবং আপনার ফান্ড সুরক্ষিত রাখার জন্য শক্তিশালী এসক্রো পরিষেবা রয়েছে এমন প্ল্যাটফর্মগুলি বেছে নিন।

থার্ড পার্টি পেমেন্টের মাধ্যমে Lista DAO কিনুন

Banxa, MoonPay বা Mercuryo-এর মতো থার্ড-পার্টি পেমেন্ট প্রোভাইডাররা Lista DAO ক্রয়কে সহজ করে তোলে। এই পরিষেবাগুলি প্রায়শই ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে, যা আপনাকে অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই আপনার পছন্দের পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়।

পরামর্শ: একটি মসৃণ ক্রয় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে আপনার পছন্দের থার্ড পার্টির প্রদানকারীর সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের সীমা এবং ফি পর্যালোচনা করুন।

Lista DAO কীভাবে কিনবেন সে সম্পর্কে ভিডিও নির্দেশিকা

ভিডিও নির্দেশিকা: ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কীভাবে Lista DAO কিনবেন

Lista DAO কেনার দ্রুততম উপায় খুঁজছেন? MEXC-তে আপনার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কীভাবে তাৎক্ষণিকভাবে LISTA কিনবেন তা জানুন। এই পদ্ধতিটি নতুনদের জন্য আদর্শ যারা দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতা খুঁজছেন।

ভিডিও নির্দেশিকা: P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে ফিয়াট মুদ্রা ব্যবহার করে কীভাবে Lista DAO কিনবেন

সরাসরি অন্য ইউজারদের কাছ থেকে Lista DAO কিনতে পছন্দ করেন? আমাদের P2P ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আপনাকে একাধিক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদে ফিয়াট মুদ্রার বিনিময়ে LISTA পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। MEXC P2P দিয়ে নিরাপদে ক্রিপ্টো কিনবার প্রক্রিয়া শিখতে এই নির্দেশিকাটি দেখুন।

ভিডিও নির্দেশিকা: স্পট ট্রেডিং এর মাধ্যমে কীভাবে LISTA কিনবেন

আপনার Lista DAO কেনাকাটার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চান? স্পট ট্রেডিং আপনাকে বাজার মূল্যে LISTA কিনতে বা আরও ভালো ডিলের জন্য লিমিট অর্ডার সেট করার সুযোগ দেয়। এই ভিডিওটিতে MEXC Spot এ BTC ট্রেডিং সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই সপ্তাহে ট্রেডাররা কোন টোকেন কিনছেন?

এগুলো সপ্তাহের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেন্ডিং টোকেন, যা ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করছে! MEXC-তে এই টোকেনগুলি এবং আরও অনেক কিছু অন্বেষণ করুন। অনেক অল্প ফি দিয়ে ট্রেড করুন এবং অসাধারণ লিকুইডিটিতে অ্যাক্সেস পান।

LISTA টোকেন কেনার পর আপনি কী করতে পারবেন?

আপনি আপনার ক্রিপ্টো কেনার পরে, MEXC-তে সীমাহীন সুযোগগুলি পাবেন। আপনি স্পট মার্কেটে ট্রেড করতে চান, ফিউচার ট্রেডিং এক্সপ্লোর করতে চান, অথবা এক্সক্লুসিভ রিওয়ার্ড জিততে চান চান, MEXC আপনার ক্রিপ্টো অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য অসংখ্য ফিচার প্রদান করে।

MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

MEXC এর বিস্তৃত স্পট মার্কেটের সুযোগ নিন, এখানে আপনি 2798 এর বেশি টোকেনে ইন্ডাস্ট্রির সর্বনিম্ন ফি দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। রিয়েল-টাইম প্রাইস ডেটা এবং একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেসের সাহায্যে, MEXC ক্রিপ্টো ট্রেডিংকে আগের চেয়ে সহজ এবং লাভজনক করে তুলেছে। স্পট মার্কেটের অফুরন্ত সুযোগগুলি এক্সপ্লোর করে আপনার পোর্টফোলিও তৈরি শুরু করুন।

USDT বা USDC দিয়ে ফিউচার ট্রেডিং শুরু করুন

MEXC এর ফিউচার মার্কেটের সাথে আপনার ট্রেডিংকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান, নির্বাচিত পেয়ারে 400x পর্যন্ত লিভারেজ অফার করে। ন্যূনতম স্প্রেড এবং উচ্চ লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন, যাতে নির্বিঘ্নে পজিশন নেওয়া এবং প্রস্থান নিশ্চিত করা যায়। আপনি একজন অভিজ্ঞ ফিউচার ট্রেডার হোন অথবা সবেমাত্র শুরু করা ট্রেডার হন, MEXC আপনার ট্রেডিং সম্ভাবনা সর্বোচ্চ করার জন্য আপনাকে সব ধরণের টুল দিয়ে সাহায্য করে।

MEXC লঞ্চপুলে যোগদান করুন

MEXC এর Launchpool ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে আপনার উপার্জন বাড়ান। প্রতিদিনের এয়ারড্রপ পেতে USDT, MX অথবা ইভেন্ট টোকেন স্টেক করুন এবং যেকোনও সময় আপনার স্টেক করা টোকেন রিডিম করার ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে। আজই স্টেকিং শুরু করুন এবং টপ-টপ-টিয়ার প্রজেক্টগুলি থেকে রিওয়ার্ড পান।

MEXC Airdrop+ এর মাধ্যমে অসাধারণ রিওয়ার্ড উপভোগ করুন

MEXC Airdrop+ আপনাকে ক্রিপ্টো ডিপোজিট এবং ট্রেড করে বিনামূল্যে টোকেন উপার্জন করতে দেয়। নিয়মিত এয়ারড্রপ পেতে এক্সক্লুসিভ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করুন এবং আরও বেশি প্রাইজ আনলক করতে ট্রেডিং টাস্ক সম্পূর্ণ করুন। উত্তেজনাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং পুরস্কৃত হওয়ার সুযোগের সাথে, এয়ারড্রপ+ আপনার পোর্টফোলিও বৃদ্ধিকে আগের চেয়ে আরও সহজ করে তোলে।

কেন আপনার MEXC-তে টোকেন কেনা উচিত?

ইউজার-বান্ধব ইন্টারফেস, শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং টোকেনের অতুলনীয় সংগ্রহের কারণে ক্রিপ্টো কেনার জন্য MEXC শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অনন্য।

1
বিশ্বব্যাপী 1 কোটিরও বেশি ইউজারর বিশ্বাস অর্জন করেছে
2
বাজারের সবচেয়ে সমৃদ্ধ টোকেনের সম্ভার
3
CEX-গুলির মধ্যে দ্রুততম টোকেন লিস্টিং
4
24/7 কাস্টমার সাপোর্ট সহ সর্বনিম্ন ফি
5
একটি নিরবচ্ছিন্ন ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য ব্যাপক তারল্য রয়েছে
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)

আমি কি KYC যাচাইকরণ ছাড়াই Lista DAO (LISTA) কিনতে পারব?

MEXC ইউজারদের ন্যূনতম KYC প্রয়োজনীয়তার সাথে LISTA ট্রেড এবং ক্রয় করার অনুমতি দেয়। তবে, উচ্চ ক্রয়ের সীমা এবং উন্নত নিরাপত্তার জন্য, পরিচয় যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কেনার পরে আমি LISTA কোথায় সংরক্ষণ করতে পারব?

LISTA কেনার পরে, আপনি এটি সংরক্ষণ করতে পারবেন:
দ্রুত ট্রেডিং এবং ট্রান্সফারের জন্য আপনার MEXC ওয়ালেট।
উন্নত নিরাপত্তার জন্য এক্সটার্নাল ওয়ালেট যেমন MetaMask, Trust Wallet অথবা হার্ডওয়্যার ওয়ালেট।

MEXC এ Lista DAO কেনার সময় কি কোনও ফি প্রযোজ্য হবে?

হ্যাঁ, পেমেন্ট পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ফি প্রযোজ্য হতে পারে। ক্রিপ্টো-টু-ক্রিপ্টো ক্রয়ে সাধারণত কম ট্রেডিং ফি থাকে, অন্যদিকে ফিয়াট ক্রয়ে থার্ড পার্টির সরবরাহকারীদের কাছে প্রসেসিং ফি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কেনাকাটা করার আগে MEXC-তে সর্বশেষ ফি পরীক্ষা করে দেখুন।

LISTA এর জন্য কি সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ ক্রয়ের সীমা আছে?

LISTA এর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ক্রয়ের সীমা পেমেন্ট পদ্ধতি এবং ট্রেডিং পেয়ারের উপর নির্ভর করে। ফিয়াটের সাহায্যে কেনার জন্য, আঞ্চলিক নিয়মকানুন এবং থার্ড পার্টি সরবরাহকারীদের উপর ভিত্তি করে সীমা পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার লেনদেন নিশ্চিত করার আগে অর্ডারের বিবরণ পরীক্ষা করুন।

আমি কি MEXC এ LISTA এর জন্য প্রাইস অ্যালার্ট সেট করতে পারব?

হ্যাঁ। MEXC আপনাকে প্রাইস অ্যালার্ট সেট করার সুযোগ দেয় যাতে আপনি Lista DAO প্রাইসের গতিবিধি সম্পর্কে আপডেট থাকতে পারেন। MEXC অ্যাপে সহজেই নোটিফিকেশন চালু করুন অথবা আপনার অ্যাকাউন্ট সেটিংসে প্রাইস অ্যালার্ট ফিচার ব্যবহার করুন।

আমি কি কেনার পরে MEXC এ LISTA বিক্রি করতে পারব?

অবশ্যই! আপনি Spot ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে MEXC-তে যেকোনো সময় Lista DAO বিক্রি করতে পারেন। সহজেই ট্রেডিং পৃষ্ঠায় যান, একটি সমর্থিত ট্রেডিং পেয়ার (যেমন, LISTA/USDT) বেছে নিন এবং একটি সেল অর্ডার দিন। আপনি যদি অন্য কোথাও হোল্ড করে রাখতে চান তাহলে একটি এক্সটার্নাল ওয়ালেটেও LISTA উইথড্র করতে পারবেন।

MEXC-তে Lista DAO কেনা কি নিরাপদ?

হ্যাঁ। MEXC হল একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যেখানে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA), এনক্রিপশন এবং উইথড্রয়াল হোয়াইটলিস্ট। সর্বদা নিশ্চিত করুন যে আপনি অফিসিয়াল MEXC প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন এবং অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য সুরক্ষার ফিচারগুলি চালু করছেন।

MEXC-তে টোকেন কেনার সময় যদি আমি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হই, তাহলে আমার কী করা উচিত?

টোকেন কেনার সময় যদি আপনার কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে অবিলম্বে MEXC কাস্টমার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিন এবং তারা আপনাকে সমস্যাটি যাচাই এবং সমাধানে সহায়তা করবে।

ক্রিপ্টো-টু-ফিয়াট ক্যালকুলেটর

ক্রিপ্টো থেকে ফিয়াট ক্যালকুলেটর

ট্রেডিং ডেটা

MEXC এর ক্রিপ্টো ক্রয়ের নির্দেশিকাগুলি দেখুন এবং:
কোথায় এবং কীভাবে Lista DAO কিনবেন তা জানুন
Lista DAO কেনার বিভিন্ন উপায় এক্সপ্লোর করুন
Lista DAO কেনার পর কী করবেন তা জেনে নিন
আজই MEXC-তে কম ফি দিয়ে ক্রিপ্টো ট্রেডিং শুরু করুন!
আপডেট: 2025-08-13 11:59:34

স্পট এবং ফিউচার এ Lista DAO ট্রেড করার বিভিন্ন উপায়

MEXC-তে সাইন আপ করার পরে এবং সফলভাবে আপনার প্রথম USDT বা LISTA টোকেন কেনার পরে, আপনি স্পট এ Lista DAO ট্রেড শুরু করতে পারবেন, অথবা আরও বেশি রিটার্ন পেতে ফিউচার এ ট্রেড করতে পারবেন।

