দ্রুত কিনুন
পরিমাণ
কোনও ডেটা নেই
আপনি পাবেন≈
USDT
কোনও ডেটা নেই
রেফারেন্স প্রাইস:
ব্যাংক কার্ড:
কার্ড যোগ করুন
অনুগ্রহ করে পেমেন্ট করার আগে একটি ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড লিংক করুন।
আমি বুঝেছি
ঠিক আছে
আপনি Oceanblue Fintech UAB দ্বারা পরিচালিত ফিয়াট সার্ভিস ভিজিট করছেন। "এখনই কিনুন" এ ক্লিক করলে, তা নির্দেশ করবে যে আপনি
শর্তাবলী
এবং Oceanblue Fintech UAB এর
গোপনীয়তা নীতি
পড়েছেন এবং সম্মত হয়েছেন।
এখনই কিনুন
এটা কীভাবে কাজ করে?
অ্যাডভান্সড KYC এবং অতিরিক্ত যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করুন
ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড সার্ভিস ব্যবহার করার জন্য আপনাকে উপরের যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে হবে।
KYC
কার্ড লিংকিং সম্পূর্ণ করুন
ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড সার্ভিস ব্যবহার করার সময়, লেনদেন করার আগে আপনাকে প্রথমে আপনার ব্যাংক কার্ড লিংক করতে হবে
এখন লিংক করুন
অর্ডার প্লেস করুন
সিস্টেম থেকে কোট সংগ্রহ করুন এবং লেনদেন সম্পন্ন করতে ট্রেডিং প্রসেস ফলো করুন।
লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে
আপনার সফল লেনদেনের জন্য অভিনন্দন। আপনি এখন ফিউচার মার্কেটে ট্রেড করতে পারবেন!
ফিউচার
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
T+N উইথড্রয়াল লিমিট
আরও জানুন
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে অনুসন্ধানের জন্য একটি
OTC টিকিট
সাবমিট করুন।