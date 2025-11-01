Какво е MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Токеномика на MON Protocol (MONPRO)

Разбирането на токеномиката на MON Protocol (MONPRO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MONPRO сега!

MON Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на MON Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно MON Protocol Колко струва MON Protocol (MONPRO) днес? Цената в реално време на MONPRO в USD е 0.01731 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на MONPRO към USD? $ 0.01731 . Проверете Текущата цена на MONPRO към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на MON Protocol? Пазарната капитализация за MONPRO е $ 10.27M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на MONPRO? Циркулиращото предлагане на MONPRO е 593.35M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MONPRO? MONPRO постигна ATH цена от 0.9595624143978051 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MONPRO? MONPRO достигна ATL цена от 0.014962049622685736 USD . Какъв е обемът на търговията на MONPRO? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MONPRO е $ 53.87K USD . Ще се повиши ли MONPRO тази година? MONPRO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MONPRO за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за MON Protocol (MONPRO)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

