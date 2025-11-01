БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на MON Protocol днес е 0.01731 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MONPRO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MONPRO в MEXC сега.Цената в реално време на MON Protocol днес е 0.01731 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MONPRO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MONPRO в MEXC сега.

Повече за MONPRO

MONPROценова информация

Какво представлява MONPRO

Бяла книга MONPRO

Официален уебсайт на MONPRO

Токеномика на MONPRO

MONPRO ценова прогноза

MONPRO История

Ръководство за закупуване за MONPRO

Конвертор на валута MONPRO във фиат

MONPRO спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

MON Protocol Лого

MON Protocol цена(MONPRO)

1 MONPRO към USD - цена в реално време:

$0.01733
$0.01733$0.01733
-0.28%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:03:59 (UTC+8)

Информация за цената за MON Protocol (MONPRO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01671
$ 0.01671$ 0.01671
24-часов нисък
$ 0.01738
$ 0.01738$ 0.01738
24-часов висок

$ 0.01671
$ 0.01671$ 0.01671

$ 0.01738
$ 0.01738$ 0.01738

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

-0.41%

-0.27%

-2.92%

-2.92%

Цената в реално време за MON Protocol (MONPRO) е$ 0.01731. През последните 24 часа MONPRO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01671 до най-висока стойност $ 0.01738, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MONPRO е $ 0.9595624143978051, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.014962049622685736.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MONPRO има промяна от -0.41% за последния час, -0.27% за 24 часа и -2.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MON Protocol (MONPRO)

No.1145

$ 10.27M
$ 10.27M$ 10.27M

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 17.30M
$ 17.30M$ 17.30M

593.35M
593.35M 593.35M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Текущата пазарна капитализация на MON Protocol е $ 10.27M, като 24-часовият обем на търговията е $ 53.87K. Циркулиращото предлагане на MONPRO е 593.35M, като общото предлагане е 999517431. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.30M.

История на цените за MON Protocol (MONPRO) USD

Проследете промените в цените за MON Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000487-0.27%
30 дни$ -0.00032-1.82%
60 дни$ +0.00071+4.27%
90 дни$ -0.00249-12.58%
MON Protocol Промяна на цената днес

Днес MONPRO регистрира промяна от $ -0.0000487 (-0.27%), отразяваща последната му пазарна активност.

MON Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00032 (-1.82%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MON Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MONPRO отбеляза промяна на $ +0.00071 (+4.27%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MON Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00249 (-12.58%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MON Protocol (MONPRO) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MON Protocol сега.

Какво е MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MON Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MONPRO наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MON Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MON Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MON Protocol (USD)

Колко ще струва MON Protocol (MONPRO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MON Protocol (MONPRO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MON Protocol.

Проверете прогнозата за цената за MON Protocol сега!

Токеномика на MON Protocol (MONPRO)

Разбирането на токеномиката на MON Protocol (MONPRO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MONPRO сега!

Как да купя MON Protocol (MONPRO)

Търсите как да купите MON Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MON Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MONPRO към местни валути

1 MON Protocol(MONPRO) към VND
455.51265
1 MON Protocol(MONPRO) към AUD
A$0.0263112
1 MON Protocol(MONPRO) към GBP
0.0131556
1 MON Protocol(MONPRO) към EUR
0.0148866
1 MON Protocol(MONPRO) към USD
$0.01731
1 MON Protocol(MONPRO) към MYR
RM0.0725289
1 MON Protocol(MONPRO) към TRY
0.7278855
1 MON Protocol(MONPRO) към JPY
¥2.66574
1 MON Protocol(MONPRO) към ARS
ARS$25.0868637
1 MON Protocol(MONPRO) към RUB
1.398648
1 MON Protocol(MONPRO) към INR
1.537128
1 MON Protocol(MONPRO) към IDR
Rp288.4998846
1 MON Protocol(MONPRO) към PHP
1.0162701
1 MON Protocol(MONPRO) към EGP
￡E.0.8175513
1 MON Protocol(MONPRO) към BRL
R$0.0929547
1 MON Protocol(MONPRO) към CAD
C$0.024234
1 MON Protocol(MONPRO) към BDT
2.1173592
1 MON Protocol(MONPRO) към NGN
25.0505127
1 MON Protocol(MONPRO) към COP
$66.83391
1 MON Protocol(MONPRO) към ZAR
R.0.2999823
1 MON Protocol(MONPRO) към UAH
0.7261545
1 MON Protocol(MONPRO) към TZS
T.Sh.42.6353955
1 MON Protocol(MONPRO) към VES
Bs3.82551
1 MON Protocol(MONPRO) към CLP
$16.30602
1 MON Protocol(MONPRO) към PKR
Rs4.8622059
1 MON Protocol(MONPRO) към KZT
9.1732614
1 MON Protocol(MONPRO) към THB
฿0.5610171
1 MON Protocol(MONPRO) към TWD
NT$0.5324556
1 MON Protocol(MONPRO) към AED
د.إ0.0635277
1 MON Protocol(MONPRO) към CHF
Fr0.013848
1 MON Protocol(MONPRO) към HKD
HK$0.1344987
1 MON Protocol(MONPRO) към AMD
֏6.624537
1 MON Protocol(MONPRO) към MAD
.د.م0.1601175
1 MON Protocol(MONPRO) към MXN
$0.3212736
1 MON Protocol(MONPRO) към SAR
ريال0.0649125
1 MON Protocol(MONPRO) към ETB
Br2.6695482
1 MON Protocol(MONPRO) към KES
KSh2.2362789
1 MON Protocol(MONPRO) към JOD
د.أ0.01227279
1 MON Protocol(MONPRO) към PLN
0.0638739
1 MON Protocol(MONPRO) към RON
лв0.076164
1 MON Protocol(MONPRO) към SEK
kr0.1642719
1 MON Protocol(MONPRO) към BGN
лв0.0292539
1 MON Protocol(MONPRO) към HUF
Ft5.8223916
1 MON Protocol(MONPRO) към CZK
0.365241
1 MON Protocol(MONPRO) към KWD
د.ك0.00529686
1 MON Protocol(MONPRO) към ILS
0.0562575
1 MON Protocol(MONPRO) към BOB
Bs0.1196121
1 MON Protocol(MONPRO) към AZN
0.029427
1 MON Protocol(MONPRO) към TJS
SM0.1594251
1 MON Protocol(MONPRO) към GEL
0.0469101
1 MON Protocol(MONPRO) към AOA
Kz15.8661729
1 MON Protocol(MONPRO) към BHD
.د.ب0.00650856
1 MON Protocol(MONPRO) към BMD
$0.01731
1 MON Protocol(MONPRO) към DKK
kr0.1119957
1 MON Protocol(MONPRO) към HNL
L0.4555992
1 MON Protocol(MONPRO) към MUR
0.7917594
1 MON Protocol(MONPRO) към NAD
$0.2991168
1 MON Protocol(MONPRO) към NOK
kr0.1751772
1 MON Protocol(MONPRO) към NZD
$0.0301194
1 MON Protocol(MONPRO) към PAB
B/.0.01731
1 MON Protocol(MONPRO) към PGK
K0.0728751
1 MON Protocol(MONPRO) към QAR
ر.ق0.0630084
1 MON Protocol(MONPRO) към RSD
дин.1.7590422
1 MON Protocol(MONPRO) към UZS
soʻm208.5541689
1 MON Protocol(MONPRO) към ALL
L1.4507511
1 MON Protocol(MONPRO) към ANG
ƒ0.0309849
1 MON Protocol(MONPRO) към AWG
ƒ0.0309849
1 MON Protocol(MONPRO) към BBD
$0.03462
1 MON Protocol(MONPRO) към BAM
KM0.0290808
1 MON Protocol(MONPRO) към BIF
Fr51.20298
1 MON Protocol(MONPRO) към BND
$0.022503
1 MON Protocol(MONPRO) към BSD
$0.01731
1 MON Protocol(MONPRO) към JMD
$2.7810246
1 MON Protocol(MONPRO) към KHR
69.5179986
1 MON Protocol(MONPRO) към KMF
Fr7.37406
1 MON Protocol(MONPRO) към LAK
376.3043403
1 MON Protocol(MONPRO) към LKR
රු5.2757418
1 MON Protocol(MONPRO) към MDL
L0.292539
1 MON Protocol(MONPRO) към MGA
Ar77.972895
1 MON Protocol(MONPRO) към MOP
P0.1386531
1 MON Protocol(MONPRO) към MVR
0.264843
1 MON Protocol(MONPRO) към MWK
MK30.0520641
1 MON Protocol(MONPRO) към MZN
MT1.106109
1 MON Protocol(MONPRO) към NPR
रु2.4576738
1 MON Protocol(MONPRO) към PYG
122.76252
1 MON Protocol(MONPRO) към RWF
Fr25.15143
1 MON Protocol(MONPRO) към SBD
$0.1424613
1 MON Protocol(MONPRO) към SCR
0.2402628
1 MON Protocol(MONPRO) към SRD
$0.666435
1 MON Protocol(MONPRO) към SVC
$0.1514625
1 MON Protocol(MONPRO) към SZL
L0.3003285
1 MON Protocol(MONPRO) към TMT
m0.060585
1 MON Protocol(MONPRO) към TND
د.ت0.05083947
1 MON Protocol(MONPRO) към TTD
$0.1171887
1 MON Protocol(MONPRO) към UGX
Sh60.30804
1 MON Protocol(MONPRO) към XAF
Fr9.83208
1 MON Protocol(MONPRO) към XCD
$0.046737
1 MON Protocol(MONPRO) към XOF
Fr9.83208
1 MON Protocol(MONPRO) към XPF
Fr1.78293
1 MON Protocol(MONPRO) към BWP
P0.2326464
1 MON Protocol(MONPRO) към BZD
$0.0347931
1 MON Protocol(MONPRO) към CVE
$1.6494699
1 MON Protocol(MONPRO) към DJF
Fr3.08118
1 MON Protocol(MONPRO) към DOP
$1.1093979
1 MON Protocol(MONPRO) към DZD
د.ج2.2497807
1 MON Protocol(MONPRO) към FJD
$0.0391206
1 MON Protocol(MONPRO) към GNF
Fr150.51045
1 MON Protocol(MONPRO) към GTQ
Q0.1327677
1 MON Protocol(MONPRO) към GYD
$3.6250602
1 MON Protocol(MONPRO) към ISK
kr2.16375

MON Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на MON Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на MON Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MON Protocol

Колко струва MON Protocol (MONPRO) днес?
Цената в реално време на MONPRO в USD е 0.01731 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MONPRO към USD?
Текущата цена на MONPRO към USD е $ 0.01731. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MON Protocol?
Пазарната капитализация за MONPRO е $ 10.27M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MONPRO?
Циркулиращото предлагане на MONPRO е 593.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MONPRO?
MONPRO постигна ATH цена от 0.9595624143978051 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MONPRO?
MONPRO достигна ATL цена от 0.014962049622685736 USD.
Какъв е обемът на търговията на MONPRO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MONPRO е $ 53.87K USD.
Ще се повиши ли MONPRO тази година?
MONPRO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MONPRO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:03:59 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за MON Protocol (MONPRO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MONPRO-към-USD

Сума

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01731 USD

Търговия на MONPRO

MONPRO/USDT
$0.01733
$0.01733$0.01733
-0.22%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,938.43
$108,938.43$108,938.43

-1.16%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,822.80
$3,822.80$3,822.80

-0.98%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03013
$0.03013$0.03013

-6.37%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,822.80
$3,822.80$3,822.80

-0.98%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,938.43
$108,938.43$108,938.43

-1.16%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4958
$2.4958$2.4958

-1.11%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.09
$1,075.09$1,075.09

-0.85%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+56.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09686
$0.09686$0.09686

+868.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00073
$0.00073$0.00073

+305.55%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000520
$0.000520$0.000520

+160.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004704
$0.000000004704$0.000000004704

+73.45%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003275
$0.0000000000000000000000003275$0.0000000000000000000000003275

+26.01%