Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на MON Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01822 $0.01822 $0.01822 +4.83% USD Действително Прогноза MON Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, MON Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01822. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, MON Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.019131. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MONPRO е $ 0.020087 с темп на растеж 10.25%. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MONPRO е $ 0.021091 с темп на растеж 15.76%. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MONPRO за 2029 г. е $ 0.022146 заедно с темп на растеж 21.55%. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MONPRO за 2030 г. е $ 0.023253 заедно с темп на растеж 27.63%. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на MON Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.037878. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на MON Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.061699. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01822 0.00%

2026 $ 0.019131 5.00%

2027 $ 0.020087 10.25%

2028 $ 0.021091 15.76%

2029 $ 0.022146 21.55%

2030 $ 0.023253 27.63%

2031 $ 0.024416 34.01%

2032 $ 0.025637 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.026919 47.75%

2034 $ 0.028265 55.13%

2035 $ 0.029678 62.89%

2036 $ 0.031162 71.03%

2037 $ 0.032720 79.59%

2038 $ 0.034356 88.56%

2039 $ 0.036074 97.99%

2040 $ 0.037878 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на MON Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.01822 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.018222 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.018237 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.018294 0.41% Прогноза за цената на MON Protocol (MONPRO) за деня Прогнозната цена за MONPRO на November 1, 2025(Днес) е $0.01822 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на MON Protocol (MONPRO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MONPRO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.018222 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MONPRO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.018237 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. MON Protocol (MONPRO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MONPRO е $0.018294 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на MON Protocol Текуща цена $ 0.01822$ 0.01822 $ 0.01822 Промяна в цената (24 часа) +4.83% Пазарна капитализация $ 10.82M$ 10.82M $ 10.82M Циркулиращо предлагане 593.35M 593.35M 593.35M Обем (24 часа) $ 53.12K$ 53.12K $ 53.12K Обем (24 часа) -- Последната цена на MONPRO е $ 0.01822. Има 24-часова промяна от +4.83%, с 24-часов обем на търговия от $ 53.12K. Освен това MONPRO има предлагане в обръщение от 593.35M и обща пазарна капитализация от $ 10.82M. Преглед на цената на MONPRO на живо

Историческа цена на MON Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на MON Protocol, текущата цена на MON Protocol е 0.01824USD. Циркулиращото предлагане на MON Protocol(MONPRO) е 0.00 MONPRO , което дава пазарна капитализация от $10.82M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.09% $ 0.001489 $ 0.01826 $ 0.01671

7 дни -0.00% $ -0.000150 $ 0.01912 $ 0.01658

30 дни 0.04% $ 0.000779 $ 0.03146 $ 0.01358 24-часово представяне През последните 24 часа за MON Protocol имаше движение в цената от $0.001489 , което представлява 0.09% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни MON Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.01912 и съответно при най-ниска стойност от $0.01658 . Имаше промяна в цената от -0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MONPRO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец MON Protocol бе предмет на промяна от 0.04% , което отразява приблизително $0.000779 към стойността. Това указва, че за MONPRO в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на MON Protocol за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на MONPRO

Как работи модулът за прогноза за цената на MON Protocol (MONPRO)? Модулът за прогноза за цената на MON Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MONPRO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за MON Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MONPRO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на MON Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MONPRO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MONPRO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на MON Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на MONPRO?

Прогнозните цени на MONPRO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

