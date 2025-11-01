БорсаDEX+
Цената в реално време на FreeStyle Classic днес е 0.05926 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FST в MEXC сега.

Повече за FST

FSTценова информация

Какво представлява FST

Официален уебсайт на FST

Токеномика на FST

FST ценова прогноза

FST История

Ръководство за закупуване за FST

Конвертор на валута FST във фиат

FST спот

FST USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

FreeStyle Classic Лого

FreeStyle Classic цена(FST)

1 FST към USD - цена в реално време:

$0.05924
$0.05924
-0.03%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:38:45 (UTC+8)

Информация за цената за FreeStyle Classic (FST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.05623
$ 0.05623
24-часов нисък
$ 0.06573
$ 0.06573
24-часов висок

$ 0.05623
$ 0.05623

$ 0.06573
$ 0.06573

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232

+0.11%

-0.03%

-8.51%

-8.51%

Цената в реално време за FreeStyle Classic (FST) е$ 0.05926. През последните 24 часа FST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.05623 до най-висока стойност $ 0.06573, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FST е $ 0.16619478956911515, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.025653004858575232.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FST има промяна от +0.11% за последния час, -0.03% за 24 часа и -8.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за FreeStyle Classic (FST)

No.1430

$ 4.85M
$ 4.85M

$ 54.95K
$ 54.95K

$ 59.26M
$ 59.26M

81.85M
81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

8.18%

BSC

Текущата пазарна капитализация на FreeStyle Classic е $ 4.85M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.95K. Циркулиращото предлагане на FST е 81.85M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 59.26M.

История на цените за FreeStyle Classic (FST) USD

Проследете промените в цените за FreeStyle Classic днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000178-0.03%
30 дни$ -0.05159-46.55%
60 дни$ +0.02284+62.71%
90 дни$ +0.04926+492.60%
FreeStyle Classic Промяна на цената днес

Днес FST регистрира промяна от $ -0.0000178 (-0.03%), отразяваща последната му пазарна активност.

FreeStyle Classic 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.05159 (-46.55%), което показва краткосрочното представяне на токена.

FreeStyle Classic 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FST отбеляза промяна на $ +0.02284 (+62.71%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

FreeStyle Classic 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.04926 (+492.60%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на FreeStyle Classic (FST) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за FreeStyle Classic сега.

Какво е FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите FreeStyle Classic инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FST наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за FreeStyle Classic в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано FreeStyle Classic купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за FreeStyle Classic (USD)

Колко ще струва FreeStyle Classic (FST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от FreeStyle Classic (FST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за FreeStyle Classic.

Проверете прогнозата за цената за FreeStyle Classic сега!

Токеномика на FreeStyle Classic (FST)

Разбирането на токеномиката на FreeStyle Classic (FST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FST сега!

Как да купя FreeStyle Classic (FST)

Търсите как да купите FreeStyle Classic? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите FreeStyle Classic от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

FST към местни валути

1 FreeStyle Classic(FST) към VND
1,559.4269
1 FreeStyle Classic(FST) към AUD
A$0.0900752
1 FreeStyle Classic(FST) към GBP
0.0450376
1 FreeStyle Classic(FST) към EUR
0.0509636
1 FreeStyle Classic(FST) към USD
$0.05926
1 FreeStyle Classic(FST) към MYR
RM0.2482994
1 FreeStyle Classic(FST) към TRY
2.4912904
1 FreeStyle Classic(FST) към JPY
¥9.12604
1 FreeStyle Classic(FST) към ARS
ARS$85.7592942
1 FreeStyle Classic(FST) към RUB
4.788208
1 FreeStyle Classic(FST) към INR
5.2616954
1 FreeStyle Classic(FST) към IDR
Rp987.6662716
1 FreeStyle Classic(FST) към PHP
3.478562
1 FreeStyle Classic(FST) към EGP
￡E.2.7994424
1 FreeStyle Classic(FST) към BRL
R$0.3182262
1 FreeStyle Classic(FST) към CAD
C$0.082964
1 FreeStyle Classic(FST) към BDT
7.2486832
1 FreeStyle Classic(FST) към NGN
85.7592942
1 FreeStyle Classic(FST) към COP
$228.80286
1 FreeStyle Classic(FST) към ZAR
R.1.0263832
1 FreeStyle Classic(FST) към UAH
2.485957
1 FreeStyle Classic(FST) към TZS
T.Sh.145.960343
1 FreeStyle Classic(FST) към VES
Bs13.09646
1 FreeStyle Classic(FST) към CLP
$55.82292
1 FreeStyle Classic(FST) към PKR
Rs16.6455414
1 FreeStyle Classic(FST) към KZT
31.4042444
1 FreeStyle Classic(FST) към THB
฿1.9182462
1 FreeStyle Classic(FST) към TWD
NT$1.8228376
1 FreeStyle Classic(FST) към AED
د.إ0.2174842
1 FreeStyle Classic(FST) към CHF
Fr0.047408
1 FreeStyle Classic(FST) към HKD
HK$0.4604502
1 FreeStyle Classic(FST) към AMD
֏22.678802
1 FreeStyle Classic(FST) към MAD
.د.م0.548155
1 FreeStyle Classic(FST) към MXN
$1.099273
1 FreeStyle Classic(FST) към SAR
ريال0.222225
1 FreeStyle Classic(FST) към ETB
Br9.1390772
1 FreeStyle Classic(FST) към KES
KSh7.6557994
1 FreeStyle Classic(FST) към JOD
د.أ0.04201534
1 FreeStyle Classic(FST) към PLN
0.2186694
1 FreeStyle Classic(FST) към RON
лв0.260744
1 FreeStyle Classic(FST) към SEK
kr0.5623774
1 FreeStyle Classic(FST) към BGN
лв0.1001494
1 FreeStyle Classic(FST) към HUF
Ft19.9255824
1 FreeStyle Classic(FST) към CZK
1.2497934
1 FreeStyle Classic(FST) към KWD
د.ك0.01813356
1 FreeStyle Classic(FST) към ILS
0.192595
1 FreeStyle Classic(FST) към BOB
Bs0.4094866
1 FreeStyle Classic(FST) към AZN
0.100742
1 FreeStyle Classic(FST) към TJS
SM0.5457846
1 FreeStyle Classic(FST) към GEL
0.1605946
1 FreeStyle Classic(FST) към AOA
Kz54.3171234
1 FreeStyle Classic(FST) към BHD
.د.ب0.02228176
1 FreeStyle Classic(FST) към BMD
$0.05926
1 FreeStyle Classic(FST) към DKK
kr0.3834122
1 FreeStyle Classic(FST) към HNL
L1.5597232
1 FreeStyle Classic(FST) към MUR
2.7105524
1 FreeStyle Classic(FST) към NAD
$1.0240128
1 FreeStyle Classic(FST) към NOK
kr0.5997112
1 FreeStyle Classic(FST) към NZD
$0.1031124
1 FreeStyle Classic(FST) към PAB
B/.0.05926
1 FreeStyle Classic(FST) към PGK
K0.2494846
1 FreeStyle Classic(FST) към QAR
ر.ق0.2157064
1 FreeStyle Classic(FST) към RSD
дин.6.020816
1 FreeStyle Classic(FST) към UZS
soʻm713.9757394
1 FreeStyle Classic(FST) към ALL
L4.9665806
1 FreeStyle Classic(FST) към ANG
ƒ0.1060754
1 FreeStyle Classic(FST) към AWG
ƒ0.106668
1 FreeStyle Classic(FST) към BBD
$0.11852
1 FreeStyle Classic(FST) към BAM
KM0.0995568
1 FreeStyle Classic(FST) към BIF
Fr175.29108
1 FreeStyle Classic(FST) към BND
$0.077038
1 FreeStyle Classic(FST) към BSD
$0.05926
1 FreeStyle Classic(FST) към JMD
$9.5207116
1 FreeStyle Classic(FST) към KHR
237.9917156
1 FreeStyle Classic(FST) към KMF
Fr25.24476
1 FreeStyle Classic(FST) към LAK
1,288.2608438
1 FreeStyle Classic(FST) към LKR
රු18.0612628
1 FreeStyle Classic(FST) към MDL
L1.001494
1 FreeStyle Classic(FST) към MGA
Ar266.93667
1 FreeStyle Classic(FST) към MOP
P0.4746726
1 FreeStyle Classic(FST) към MVR
0.906678
1 FreeStyle Classic(FST) към MWK
MK102.8818786
1 FreeStyle Classic(FST) към MZN
MT3.786714
1 FreeStyle Classic(FST) към NPR
रु8.4137348
1 FreeStyle Classic(FST) към PYG
420.27192
1 FreeStyle Classic(FST) към RWF
Fr86.10478
1 FreeStyle Classic(FST) към SBD
$0.4877098
1 FreeStyle Classic(FST) към SCR
0.8278622
1 FreeStyle Classic(FST) към SRD
$2.28151
1 FreeStyle Classic(FST) към SVC
$0.518525
1 FreeStyle Classic(FST) към SZL
L1.028161
1 FreeStyle Classic(FST) към TMT
m0.20741
1 FreeStyle Classic(FST) към TND
د.ت0.17404662
1 FreeStyle Classic(FST) към TTD
$0.4011902
1 FreeStyle Classic(FST) към UGX
Sh206.46184
1 FreeStyle Classic(FST) към XAF
Fr33.65968
1 FreeStyle Classic(FST) към XCD
$0.160002
1 FreeStyle Classic(FST) към XOF
Fr33.65968
1 FreeStyle Classic(FST) към XPF
Fr6.10378
1 FreeStyle Classic(FST) към BWP
P0.7964544
1 FreeStyle Classic(FST) към BZD
$0.1191126
1 FreeStyle Classic(FST) към CVE
$5.6468854
1 FreeStyle Classic(FST) към DJF
Fr10.54828
1 FreeStyle Classic(FST) към DOP
$3.7979734
1 FreeStyle Classic(FST) към DZD
د.ج7.700837
1 FreeStyle Classic(FST) към FJD
$0.1339276
1 FreeStyle Classic(FST) към GNF
Fr515.2657
1 FreeStyle Classic(FST) към GTQ
Q0.4545242
1 FreeStyle Classic(FST) към GYD
$12.4102292
1 FreeStyle Classic(FST) към ISK
kr7.4075

FreeStyle Classic ресурс

За по-задълбочено разбиране на FreeStyle Classic, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на FreeStyle Classic
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно FreeStyle Classic

Колко струва FreeStyle Classic (FST) днес?
Цената в реално време на FST в USD е 0.05926 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FST към USD?
Текущата цена на FST към USD е $ 0.05926. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на FreeStyle Classic?
Пазарната капитализация за FST е $ 4.85M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FST?
Циркулиращото предлагане на FST е 81.85M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FST?
FST постигна ATH цена от 0.16619478956911515 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FST?
FST достигна ATL цена от 0.025653004858575232 USD.
Какъв е обемът на търговията на FST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FST е $ 54.95K USD.
Ще се повиши ли FST тази година?
FST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:38:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за FreeStyle Classic (FST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор FST-към-USD

Сума

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05926 USD

Търговия на FST

FST/USDT
$0.05924
$0.05924
+0.01%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,989.07

$3,859.94

$0.03370

$186.80

$1.0003

$3,859.94

$109,989.07

$186.80

$2.5192

$1,082.51

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000775

$0.09214

$0.00064

$0.000420

$0.000000003860

$0.00176

$0.0032

