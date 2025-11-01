FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на FreeStyle Classic за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне FST през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на FST

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на FreeStyle Classic % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.06038 $0.06038 $0.06038 +1.88% USD Действително Прогноза FreeStyle Classic Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, FreeStyle Classic може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.06038. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, FreeStyle Classic може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.063399. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на FST е $ 0.066568 с темп на растеж 10.25%. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на FST е $ 0.069897 с темп на растеж 15.76%. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FST за 2029 г. е $ 0.073392 заедно с темп на растеж 21.55%. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FST за 2030 г. е $ 0.077061 заедно с темп на растеж 27.63%. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на FreeStyle Classic може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.125525. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на FreeStyle Classic може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.204468. Година Цена Растеж 2025 $ 0.06038 0.00%

2026 $ 0.063399 5.00%

2027 $ 0.066568 10.25%

2028 $ 0.069897 15.76%

2029 $ 0.073392 21.55%

2030 $ 0.077061 27.63%

2031 $ 0.080914 34.01%

2032 $ 0.084960 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.089208 47.75%

2034 $ 0.093669 55.13%

2035 $ 0.098352 62.89%

2036 $ 0.103270 71.03%

2037 $ 0.108433 79.59%

2038 $ 0.113855 88.56%

2039 $ 0.119548 97.99%

2040 $ 0.125525 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на FreeStyle Classic за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.06038 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.060388 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.060437 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.060628 0.41% Прогноза за цената на FreeStyle Classic (FST) за деня Прогнозната цена за FST на November 1, 2025(Днес) е $0.06038 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на FreeStyle Classic (FST) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за FST, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.060388 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за FST, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.060437 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. FreeStyle Classic (FST) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за FST е $0.060628 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на FreeStyle Classic Текуща цена $ 0.06038$ 0.06038 $ 0.06038 Промяна в цената (24 часа) +1.88% Пазарна капитализация $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Циркулиращо предлагане 81.85M 81.85M 81.85M Обем (24 часа) $ 53.60K$ 53.60K $ 53.60K Обем (24 часа) -- Последната цена на FST е $ 0.06038. Има 24-часова промяна от +1.88%, с 24-часов обем на търговия от $ 53.60K. Освен това FST има предлагане в обръщение от 81.85M и обща пазарна капитализация от $ 4.93M. Преглед на цената на FST на живо

Как да купя FreeStyle Classic (FST) Опитвате се да купите FST? Вече можете да пазарувате FST с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите FreeStyle Classic и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите FST сега

Историческа цена на FreeStyle Classic Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на FreeStyle Classic, текущата цена на FreeStyle Classic е 0.06023USD. Циркулиращото предлагане на FreeStyle Classic(FST) е 0.00 FST , което дава пазарна капитализация от $4.93M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000580 $ 0.06573 $ 0.05712

7 дни -0.03% $ -0.002340 $ 0.09136 $ 0.05623

30 дни -0.46% $ -0.051969 $ 0.16561 $ 0.05623 24-часово представяне През последните 24 часа за FreeStyle Classic имаше движение в цената от $-0.000580 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни FreeStyle Classic се търгуваше при най-висока стойност от $0.09136 и съответно при най-ниска стойност от $0.05623 . Имаше промяна в цената от -0.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на FST за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец FreeStyle Classic бе предмет на промяна от -0.46% , което отразява приблизително $-0.051969 към стойността. Това указва, че за FST в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на FreeStyle Classic за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на FST

Как работи модулът за прогноза за цената на FreeStyle Classic (FST)? Модулът за прогноза за цената на FreeStyle Classic е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на FST на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за FreeStyle Classic през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на FST и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на FreeStyle Classic. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на FST. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на FST, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на FreeStyle Classic.

Защо е важна прогнозата за цената на FST?

Прогнозните цени на FST са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в FST сега? Според вашите прогнози, FST ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на FST през следващия месец? Според FreeStyle Classic (FST) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната FST цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 FST през 2026 г.? Цената на 1 FreeStyle Classic (FST) днес е $0.06038 . Според горния модул за прогнози FST ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на FST през 2027 г.? FreeStyle Classic (FST) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FST до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на FSTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, FreeStyle Classic (FST) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на FSTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, FreeStyle Classic (FST) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 FST през 2030 г.? Цената на 1 FreeStyle Classic (FST) днес е $0.06038 . Според горния модул за прогнози FST ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на FST през 2040 г.? FreeStyle Classic (FST) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FST до 2040 г. Регистрирайте се сега