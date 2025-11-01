AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на AGI Alpha за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AGIALPHA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на AGI Alpha % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0065667 $0.0065667 $0.0065667 -0.73% USD Действително Прогноза AGI Alpha Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, AGI Alpha може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006566. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, AGI Alpha може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006895. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AGIALPHA е $ 0.007239 с темп на растеж 10.25%. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AGIALPHA е $ 0.007601 с темп на растеж 15.76%. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AGIALPHA за 2029 г. е $ 0.007981 заедно с темп на растеж 21.55%. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AGIALPHA за 2030 г. е $ 0.008380 заедно с темп на растеж 27.63%. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на AGI Alpha може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013651. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на AGI Alpha може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.022237. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006566 0.00%

2026 $ 0.006895 5.00%

2027 $ 0.007239 10.25%

2028 $ 0.007601 15.76%

2029 $ 0.007981 21.55%

2030 $ 0.008380 27.63%

2031 $ 0.008800 34.01%

2032 $ 0.009240 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.009702 47.75%

2034 $ 0.010187 55.13%

2035 $ 0.010696 62.89%

2036 $ 0.011231 71.03%

2037 $ 0.011792 79.59%

2038 $ 0.012382 88.56%

2039 $ 0.013001 97.99%

2040 $ 0.013651 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на AGI Alpha за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.006566 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.006567 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.006572 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.006593 0.41% Прогноза за цената на AGI Alpha (AGIALPHA) за деня Прогнозната цена за AGIALPHA на November 1, 2025(Днес) е $0.006566 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на AGI Alpha (AGIALPHA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AGIALPHA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.006567 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AGIALPHA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.006572 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. AGI Alpha (AGIALPHA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AGIALPHA е $0.006593 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на AGI Alpha Текуща цена $ 0.0065667$ 0.0065667 $ 0.0065667 Промяна в цената (24 часа) -0.73% Пазарна капитализация $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Обем (24 часа) $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Обем (24 часа) -- Последната цена на AGIALPHA е $ 0.0065667. Има 24-часова промяна от -0.73%, с 24-часов обем на търговия от $ 5.59K. Освен това AGIALPHA има предлагане в обръщение от 1000.00M и обща пазарна капитализация от $ 6.57M. Преглед на цената на AGIALPHA на живо

Историческа цена на AGI Alpha Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на AGI Alpha, текущата цена на AGI Alpha е 0.006566USD. Циркулиращото предлагане на AGI Alpha(AGIALPHA) е 0.00 AGIALPHA , което дава пазарна капитализация от $6.57M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.00% $ -0.000060 $ 0.00704 $ 0.006469

7 дни 0.03% $ 0.000206 $ 0.0088 $ 0.00636

30 дни 0.30% $ 0.001516 $ 0.011 $ 0.00478 24-часово представяне През последните 24 часа за AGI Alpha имаше движение в цената от $-0.000060 , което представлява -0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни AGI Alpha се търгуваше при най-висока стойност от $0.0088 и съответно при най-ниска стойност от $0.00636 . Имаше промяна в цената от 0.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AGIALPHA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец AGI Alpha бе предмет на промяна от 0.30% , което отразява приблизително $0.001516 към стойността. Това указва, че за AGIALPHA в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на AGI Alpha за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на AGIALPHA

Как работи модулът за прогноза за цената на AGI Alpha (AGIALPHA)? Модулът за прогноза за цената на AGI Alpha е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AGIALPHA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за AGI Alpha през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AGIALPHA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на AGI Alpha. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AGIALPHA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AGIALPHA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на AGI Alpha.

Защо е важна прогнозата за цената на AGIALPHA?

Прогнозните цени на AGIALPHA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

