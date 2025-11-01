БорсаDEX+
Цената в реално време на AGI Alpha днес е 0.0065817 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AGIALPHA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AGIALPHA в MEXC сега.

AGI Alpha цена(AGIALPHA)

1 AGIALPHA към USD - цена в реално време:

$0.0065817
-0.50%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:47:10 (UTC+8)

Информация за цената за AGI Alpha (AGIALPHA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0064696
24-часов нисък
$ 0.007088
24-часов висок

$ 0.0064696
$ 0.007088
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
-0.74%

-0.50%

-14.53%

-14.53%

Цената в реално време за AGI Alpha (AGIALPHA) е$ 0.0065817. През последните 24 часа AGIALPHA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0064696 до най-висока стойност $ 0.007088, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AGIALPHA е $ 0.049960137859604584, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000577276480339268.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AGIALPHA има промяна от -0.74% за последния час, -0.50% за 24 часа и -14.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AGI Alpha (AGIALPHA)

No.1301

$ 6.58M
$ 6.32K
$ 6.58M
1000.00M
999,996,903.81
SOL

Текущата пазарна капитализация на AGI Alpha е $ 6.58M, като 24-часовият обем на търговията е $ 6.32K. Циркулиращото предлагане на AGIALPHA е 1000.00M, като общото предлагане е 999996903.81. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.58M.

История на цените за AGI Alpha (AGIALPHA) USD

Проследете промените в цените за AGI Alpha днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000033074-0.50%
30 дни$ +0.0020317+44.65%
60 дни$ -0.0084183-56.13%
90 дни$ -0.0084183-56.13%
AGI Alpha Промяна на цената днес

Днес AGIALPHA регистрира промяна от $ -0.000033074 (-0.50%), отразяваща последната му пазарна активност.

AGI Alpha 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0020317 (+44.65%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AGI Alpha 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AGIALPHA отбеляза промяна на $ -0.0084183 (-56.13%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AGI Alpha 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0084183 (-56.13%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AGI Alpha (AGIALPHA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AGI Alpha сега.

Какво е AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AGI Alpha инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AGIALPHA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AGI Alpha в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AGI Alpha купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AGI Alpha (USD)

Колко ще струва AGI Alpha (AGIALPHA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AGI Alpha (AGIALPHA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AGI Alpha.

Проверете прогнозата за цената за AGI Alpha сега!

Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA)

Разбирането на токеномиката на AGI Alpha (AGIALPHA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AGIALPHA сега!

Как да купя AGI Alpha (AGIALPHA)

Търсите как да купите AGI Alpha? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AGI Alpha от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AGIALPHA към местни валути

1 AGI Alpha(AGIALPHA) към VND
173.1974355
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AUD
A$0.010004184
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към GBP
0.005002092
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към EUR
0.005660262
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към USD
$0.0065817
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MYR
RM0.027577323
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TRY
0.276694668
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към JPY
¥1.0135818
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ARS
ARS$9.524838789
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към RUB
0.53180136
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към INR
0.584389143
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към IDR
Rp109.694956122
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PHP
0.38634579
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към EGP
￡E.0.310919508
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BRL
R$0.035343729
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към CAD
C$0.00921438
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BDT
0.805073544
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към NGN
9.524838789
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към COP
$25.4119437
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ZAR
R.0.113995044
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към UAH
0.276102315
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TZS
T.Sh.16.211056185
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към VES
Bs1.4545557
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към CLP
$6.1999614
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PKR
Rs1.848733713
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към KZT
3.487906098
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към THB
฿0.213049629
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TWD
NT$0.202453092
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AED
د.إ0.024154839
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към CHF
Fr0.00526536
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към HKD
HK$0.051139809
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AMD
֏2.51881659
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MAD
.د.م0.060880725
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MXN
$0.122090535
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SAR
ريال0.024681375
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ETB
Br1.015029774
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към KES
KSh0.850289823
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към JOD
د.أ0.0046664253
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PLN
0.024286473
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към RON
лв0.02895948
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SEK
kr0.062460333
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BGN
лв0.011123073
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към HUF
Ft2.213030808
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към CZK
0.138808053
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към KWD
د.ك0.0020140002
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ILS
0.021390525
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BOB
Bs0.045479547
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AZN
0.01118889
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TJS
SM0.060617457
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към GEL
0.017836407
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AOA
Kz6.032720403
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BHD
.د.ب0.0024747192
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BMD
$0.0065817
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към DKK
kr0.042583599
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към HNL
L0.173230344
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MUR
0.301046958
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към NAD
$0.113731776
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към NOK
kr0.066606804
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към NZD
$0.011452158
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PAB
B/.0.0065817
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PGK
K0.027708957
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към QAR
ر.ق0.023957388
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към RSD
дин.0.66870072
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към UZS
soʻm79.297572123
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ALL
L0.551612277
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ANG
ƒ0.011781243
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към AWG
ƒ0.011781243
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BBD
$0.0131634
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BAM
KM0.011057256
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BIF
Fr19.4686686
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BND
$0.00855621
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BSD
$0.0065817
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към JMD
$1.057415922
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към KHR
26.432502102
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към KMF
Fr2.8038042
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към LAK
143.080431921
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към LKR
රු2.005970526
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MDL
L0.11123073
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MGA
Ar29.64726765
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MOP
P0.052719417
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MVR
0.10070001
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MWK
MK11.426555187
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към MZN
MT0.42057063
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към NPR
रु0.934469766
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към PYG
46.6774164
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към RWF
Fr9.5632101
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SBD
$0.054167391
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SCR
0.091946349
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SRD
$0.25339545
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SVC
$0.057589875
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към SZL
L0.114192495
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TMT
m0.02303595
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TND
د.ت0.0193304529
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към TTD
$0.044558109
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към UGX
Sh22.9306428
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към XAF
Fr3.7384056
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към XCD
$0.01777059
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към XOF
Fr3.7384056
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към XPF
Fr0.6779151
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BWP
P0.088458048
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към BZD
$0.013229217
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към CVE
$0.627170193
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към DJF
Fr1.1715426
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към DOP
$0.421821153
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към DZD
د.ج0.855291915
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към FJD
$0.014874642
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към GNF
Fr57.2278815
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към GTQ
Q0.050481639
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към GYD
$1.378339614
1 AGI Alpha(AGIALPHA) към ISK
kr0.8227125

За по-задълбочено разбиране на AGI Alpha, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на AGI Alpha
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно AGI Alpha

Колко струва AGI Alpha (AGIALPHA) днес?
Цената в реално време на AGIALPHA в USD е 0.0065817 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AGIALPHA към USD?
Текущата цена на AGIALPHA към USD е $ 0.0065817. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AGI Alpha?
Пазарната капитализация за AGIALPHA е $ 6.58M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AGIALPHA?
Циркулиращото предлагане на AGIALPHA е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AGIALPHA?
AGIALPHA постигна ATH цена от 0.049960137859604584 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AGIALPHA?
AGIALPHA достигна ATL цена от 0.000577276480339268 USD.
Какъв е обемът на търговията на AGIALPHA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AGIALPHA е $ 6.32K USD.
Ще се повиши ли AGIALPHA тази година?
AGIALPHA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AGIALPHA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за AGI Alpha (AGIALPHA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

