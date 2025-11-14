Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA)

Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA)

Открийте ключова информация за AGI Alpha (AGIALPHA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:22:20 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за AGI Alpha (AGIALPHA)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGI Alpha (AGIALPHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 4.60M
Общо предлагане:
$ 1000.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 1000.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 4.60M
Рекорд за всички времена:
$ 0.03709
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000577276480339268
Текуща цена:
$ 0.0046
Информация за AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Официален уебсайт:
https://agialpha.com/
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на AGI Alpha (AGIALPHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AGIALPHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AGIALPHA токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGIALPHA, разгледайте цената в реално време на токените AGIALPHA!

