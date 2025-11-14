Повече за AGIALPHA
AGIALPHAценова информация
Какво представлява AGIALPHA
Официален уебсайт на AGIALPHA
Токеномика на AGIALPHA
AGIALPHA ценова прогноза
AGIALPHA История
Ръководство за закупуване за AGIALPHA
Конвертор на валута AGIALPHA във фиат
AGIALPHA спот
Предварително пазаруване
Печалба
Airdrop+
Новини
Блог
Научете
Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA)
Токеномика и анализ на цената за AGI Alpha (AGIALPHA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGI Alpha (AGIALPHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за AGI Alpha (AGIALPHA)
Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.
Токеномика на AGI Alpha (AGIALPHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на AGI Alpha (AGIALPHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AGIALPHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AGIALPHA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGIALPHA, разгледайте цената в реално време на токените AGIALPHA!
Как да купя AGIALPHA
Интересувате се да добавите AGI Alpha (AGIALPHA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AGIALPHA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на AGI Alpha (AGIALPHA)
Анализирането на историята на цените на AGIALPHA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за AGIALPHA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGIALPHA? Нашата страница за прогноза за цената AGIALPHA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете AGI Alpha (AGIALPHA)
Сума
1 AGIALPHA = 0.0046 USD
Търгувайте с AGI Alpha (AGIALPHA)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи