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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hiperblok Ekosistemi tokenləri

Hiperblok Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.574248
+0.12%
-0.01%
+3.56%
$ 574.24M
$ 13.07K
2
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,476
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 211.01M
$ 17.86M
3
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00300086
+0.64%
+0.07%
+9.18%
$ 95.73M
$ 844.11K
4
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 507.56
+0.31%
+0.00%
+3.54%
$ 30.17M
$ 1.91M
5
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07627
+0.22%
-0.01%
+2.75%
$ 27.46M
$ 86.03K
6
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,921.58
+0.20%
+0.01%
+3.13%
$ 12.35M
$ 10.53M
7
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.143699
+1.28%
--
+9.84%
$ 11.51M
$ 8.75
8
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 77.53
+0.30%
+0.02%
+2.21%
$ 10.80M
$ 2.99M
9
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.240358
-0.40%
-0.11%
+22.41%
$ 2.21M
$ 227.22K
10
Unit Avalanche
Unit Avalanche
UAVAX
$ 6.33
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 136.24K
$ 5.20K

Tez-tez verilən suallar

Hiperblok Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hiperblok Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $975.63M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hiperblok Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hiperblok Ekosistemi tokenləri arasında UPUMP son 24 saat ərzində 0.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hiperblok Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Hiperblok Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Hiperblok Ekosistemi tokenlərinə UVIRT, UBTC, UPUMP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hiperblok Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hiperblok Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $975.63M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hiperblok Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.