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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tutulma Ekosistemi tokenləri

Tutulma Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.56
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
4
Eclipse
Eclipse
ES
$ 0.0007207
-0.03%
-8.76%
-23.40%
$ 93.64K
$ 71.92M
5
Invariant
Invariant
INVT
$ 0.00057165
0.00%
--
0.00%
$ 22.62K
$ 2.83

Tez-tez verilən suallar

Tutulma Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tutulma Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $351.83B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tutulma Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tutulma Ekosistemi tokenləri arasında SOL son 24 saat ərzində 1.63% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tutulma Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Tutulma Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Tutulma Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDC, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tutulma Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tutulma Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $351.83B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tutulma Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.