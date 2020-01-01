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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Appchains tokenləri

Appchains sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10208
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02438567
+0.08%
+0.00%
-3.03%
$ 22.77M
$ 2.26M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.01226783
-0.09%
-0.00%
-4.00%
$ 5.77M
$ 184.23K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01317
+0.46%
-0.68%
-4.07%
$ 5.34M
$ 5.41M
6
CONX
CONX
CONX
$ 0.0037461
-0.14%
+0.00%
-4.63%
$ 3.77M
$ 22.92K
7
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.0075684
+0.23%
+0.03%
-4.63%
$ 3.62M
$ 27.07K
8
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0005178
+0.25%
+0.02%
-9.46%
$ 3.58M
$ 107.47M
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007021
+0.17%
-0.47%
-4.80%
$ 604.93K
$ 7.89M
10
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 1.758E-5
+2.57%
-4.00%
-37.08%
$ 153.07K
--
11
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.663E-5
+0.32%
-3.10%
-1.48%
$ 137.40K
--
12
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.031E-5
0.00%
-0.10%
-1.87%
$ 16.86K
--
13
Underly
Underly
UND
$ 1.18588E-7
0.00%
+0.30%
+0.03%
$ 11.86K
--

Tez-tez verilən suallar

Appchains tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Appchains tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $159.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Appchains tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Appchains tokenləri arasında UND son 24 saat ərzində 0.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Appchains tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Appchains tokeni izləyir. Populyar Appchains tokenlərinə DYDX, GEODE, CTSI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Appchains kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Appchains tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $159.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Appchains sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.