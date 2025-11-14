VELVET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
Velvet (VELVET) Tokenomikası
Velvet (VELVET) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Velvet (VELVET) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Velvet (VELVET) Məlumatları
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet (VELVET) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Velvet (VELVET) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum VELVET token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
VELVET tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq VELVET tokenomikasını başa düşdünüzsə, VELVET tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
VELVET Necə Alınır?
Velvet (VELVET) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla VELVET almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Velvet (VELVET) Qiymət Tarixçəsi
VELVET qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
VELVET Qiymət Proqnozu
VELVET kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? VELVET qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
