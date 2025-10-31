Bugünkü canlı PepsiCo qiyməti 147.51 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PEPON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PEPON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PepsiCo qiyməti 147.51 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PEPON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PEPON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PepsiCo Logosu

PepsiCo qiyməti(PEPON)

1 PEPON / USD Canlı Qiyməti:

$147,51
$147,51$147,51
-0,66%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:11 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 146,64
$ 146,64$ 146,64
24 saat Aşağı
$ 149,18
$ 149,18$ 149,18
24 saat Yüksək

$ 146,64
$ 146,64$ 146,64

$ 149,18
$ 149,18$ 149,18

$ 156,71583734346297
$ 156,71583734346297$ 156,71583734346297

$ 139,61853462367836
$ 139,61853462367836$ 139,61853462367836

-0,05%

-0,66%

-3,26%

-3,26%

PepsiCo (PEPON) canlı qiyməti $ 147,51. PEPON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 146,64 və ən yüksək $ 149,18 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PEPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 156,71583734346297, ən aşağı qiyməti isə $ 139,61853462367836 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PEPON son bir saat ərzində -0,05%, 24 saat ərzində -0,66% və son 7 gündə isə -3,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PepsiCo (PEPON) Bazar Məlumatları

No.1792

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

$ 57,69K
$ 57,69K$ 57,69K

$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M

15,34K
15,34K 15,34K

15.342,11520065
15.342,11520065 15.342,11520065

ETH

PepsiCo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,26M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,69K təşkil edir. PEPON üzrə dövriyyədə olan təklif 15,34K, ümumi təklif isə 15342.11520065 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,26M təşkil edir.

PepsiCo (PEPON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün PepsiCo qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,98-0,66%
30 Gün$ +6,08+4,29%
60 Gün$ +47,51+47,51%
90 Gün$ +47,51+47,51%
Bugünkü PepsiCo Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PEPON $ -0,98 (-0,66%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

PepsiCo 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +6,08 (+4,29%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

PepsiCo 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PEPON $ +47,51 (+47,51%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

PepsiCo 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +47,51 (+47,51%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

PepsiCo (PEPON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi PepsiCo Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

PepsiCo (PEPON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC PepsiCo investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PEPON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə PepsiCo haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız PepsiCo satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

PepsiCo Qiymət Proqnozu (USD)

PepsiCo (PEPON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PepsiCo (PEPON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PepsiCo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PepsiCo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PepsiCo (PEPON) Tokenomikası

PepsiCo (PEPON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PEPON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

PepsiCo (PEPON) necə alınır?

Necə PepsiCo alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım PepsiCo Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PEPON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 PepsiCo(PEPON) / VND
3.881.725,65
1 PepsiCo(PEPON) / AUD
A$224,2152
1 PepsiCo(PEPON) / GBP
110,6325
1 PepsiCo(PEPON) / EUR
126,8586
1 PepsiCo(PEPON) / USD
$147,51
1 PepsiCo(PEPON) / MYR
RM618,0669
1 PepsiCo(PEPON) / TRY
6.198,3702
1 PepsiCo(PEPON) / JPY
¥22.569,03
1 PepsiCo(PEPON) / ARS
ARS$212.243,2884
1 PepsiCo(PEPON) / RUB
11.791,9494
1 PepsiCo(PEPON) / INR
13.072,3362
1 PepsiCo(PEPON) / IDR
Rp2.418.196,3344
1 PepsiCo(PEPON) / PHP
8.663,2623
1 PepsiCo(PEPON) / EGP
￡E.6.966,8973
1 PepsiCo(PEPON) / BRL
R$793,6038
1 PepsiCo(PEPON) / CAD
C$205,0389
1 PepsiCo(PEPON) / BDT
18.034,5726
1 PepsiCo(PEPON) / NGN
213.472,0467
1 PepsiCo(PEPON) / COP
$571.742,8596
1 PepsiCo(PEPON) / ZAR
R.2.544,5475
1 PepsiCo(PEPON) / UAH
6.193,9449
1 PepsiCo(PEPON) / TZS
T.Sh.362.432,07
1 PepsiCo(PEPON) / VES
Bs32.599,71
1 PepsiCo(PEPON) / CLP
$138.954,42
1 PepsiCo(PEPON) / PKR
Rs41.621,4216
1 PepsiCo(PEPON) / KZT
78.254,055
1 PepsiCo(PEPON) / THB
฿4.764,573
1 PepsiCo(PEPON) / TWD
NT$4.532,9823
1 PepsiCo(PEPON) / AED
د.إ541,3617
1 PepsiCo(PEPON) / CHF
Fr118,008
1 PepsiCo(PEPON) / HKD
HK$1.144,6776
1 PepsiCo(PEPON) / AMD
֏56.472,7284
1 PepsiCo(PEPON) / MAD
.د.م1.365,9426
1 PepsiCo(PEPON) / MXN
$2.731,8852
1 PepsiCo(PEPON) / SAR
ريال553,1625
1 PepsiCo(PEPON) / ETB
Br22.679,6625
1 PepsiCo(PEPON) / KES
KSh19.056,8169
1 PepsiCo(PEPON) / JOD
د.أ104,58459
1 PepsiCo(PEPON) / PLN
539,8866
1 PepsiCo(PEPON) / RON
лв647,5689
1 PepsiCo(PEPON) / SEK
kr1.391,0193
1 PepsiCo(PEPON) / BGN
лв249,2919
1 PepsiCo(PEPON) / HUF
Ft49.499,9307
1 PepsiCo(PEPON) / CZK
3.100,6602
1 PepsiCo(PEPON) / KWD
د.ك45,13806
1 PepsiCo(PEPON) / ILS
479,4075
1 PepsiCo(PEPON) / BOB
Bs1.019,2941
1 PepsiCo(PEPON) / AZN
250,767
1 PepsiCo(PEPON) / TJS
SM1.357,092
1 PepsiCo(PEPON) / GEL
399,7521
1 PepsiCo(PEPON) / AOA
Kz135.206,1909
1 PepsiCo(PEPON) / BHD
.د.ب55,46376
1 PepsiCo(PEPON) / BMD
$147,51
1 PepsiCo(PEPON) / DKK
kr951,4395
1 PepsiCo(PEPON) / HNL
L3.873,6126
1 PepsiCo(PEPON) / MUR
6.708,7548
1 PepsiCo(PEPON) / NAD
$2.540,1222
1 PepsiCo(PEPON) / NOK
kr1.482,4755
1 PepsiCo(PEPON) / NZD
$256,6674
1 PepsiCo(PEPON) / PAB
B/.147,51
1 PepsiCo(PEPON) / PGK
K622,4922
1 PepsiCo(PEPON) / QAR
ر.ق536,9364
1 PepsiCo(PEPON) / RSD
дин.14.933,9124
1 PepsiCo(PEPON) / UZS
soʻm1.777.228,5069
1 PepsiCo(PEPON) / ALL
L12.336,2613
1 PepsiCo(PEPON) / ANG
ƒ264,0429
1 PepsiCo(PEPON) / AWG
ƒ265,518
1 PepsiCo(PEPON) / BBD
$295,02
1 PepsiCo(PEPON) / BAM
KM247,8168
1 PepsiCo(PEPON) / BIF
Fr436.334,58
1 PepsiCo(PEPON) / BND
$191,763
1 PepsiCo(PEPON) / BSD
$147,51
1 PepsiCo(PEPON) / JMD
$23.585,3739
1 PepsiCo(PEPON) / KHR
592.409,0106
1 PepsiCo(PEPON) / KMF
Fr62.396,73
1 PepsiCo(PEPON) / LAK
3.206.739,0663
1 PepsiCo(PEPON) / LKR
රු44.903,5191
1 PepsiCo(PEPON) / MDL
L2.489,9688
1 PepsiCo(PEPON) / MGA
Ar661.479,093
1 PepsiCo(PEPON) / MOP
P1.180,08
1 PepsiCo(PEPON) / MVR
2.256,903
1 PepsiCo(PEPON) / MWK
MK256.093,5861
1 PepsiCo(PEPON) / MZN
MT9.425,889
1 PepsiCo(PEPON) / NPR
रु20.925,7686
1 PepsiCo(PEPON) / PYG
1.046.140,92
1 PepsiCo(PEPON) / RWF
Fr214.037,01
1 PepsiCo(PEPON) / SBD
$1.214,0073
1 PepsiCo(PEPON) / SCR
2.076,9408
1 PepsiCo(PEPON) / SRD
$5.716,0125
1 PepsiCo(PEPON) / SVC
$1.290,7125
1 PepsiCo(PEPON) / SZL
L2.540,1222
1 PepsiCo(PEPON) / TMT
m516,285
1 PepsiCo(PEPON) / TND
د.ت433,38438
1 PepsiCo(PEPON) / TTD
$998,6427
1 PepsiCo(PEPON) / UGX
Sh513.924,84
1 PepsiCo(PEPON) / XAF
Fr83.490,66
1 PepsiCo(PEPON) / XCD
$398,277
1 PepsiCo(PEPON) / XOF
Fr83.490,66
1 PepsiCo(PEPON) / XPF
Fr15.193,53
1 PepsiCo(PEPON) / BWP
P1.976,634
1 PepsiCo(PEPON) / BZD
$296,4951
1 PepsiCo(PEPON) / CVE
$14.031,1512
1 PepsiCo(PEPON) / DJF
Fr26.109,27
1 PepsiCo(PEPON) / DOP
$9.465,7167
1 PepsiCo(PEPON) / DZD
د.ج19.171,8747
1 PepsiCo(PEPON) / FJD
$333,3726
1 PepsiCo(PEPON) / GNF
Fr1.282.599,45
1 PepsiCo(PEPON) / GTQ
Q1.129,9266
1 PepsiCo(PEPON) / GYD
$30.878,2683
1 PepsiCo(PEPON) / ISK
kr18.438,75

PepsiCo Mənbəyi

PepsiCo haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi PepsiCo Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: PepsiCo Haqqında Digər Suallar

Bugünkü PepsiCo (PEPON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PEPON qiyməti 147,51 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PEPON / USD cari qiyməti nədir?
PEPON / USD cari qiyməti $ 147,51 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PepsiCo üçün bazar dəyəri nədir?
PEPON üçün bazar dəyəri $ 2,26M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PEPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PEPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 15,34K USD təşkil edir.
PEPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PEPON ATH qiyməti olan 156,71583734346297 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PEPON qiyməti (ATL) nədir?
PEPON ATL qiyməti olan 139,61853462367836 USD dəyərinə endi.
PEPON ticarət həcmi nədir?
PEPON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 57,69K USD.
PEPON bu il daha da yüksələcək?
PEPON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PEPON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:49:11 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PEPON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 147,51 USD

PEPON Ticarəti Edin

PEPON/USDT
$147,51
$147,51$147,51
-0,59%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.692,94
$3.845,72
$0,03093
$186,34
$1,0000
