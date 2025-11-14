Griffin AI (GAIN) Tokenomikası
Griffin AI (GAIN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Griffin AI (GAIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Griffin AI (GAIN) Məlumatları
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
Griffin AI (GAIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Griffin AI (GAIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum GAIN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
GAIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq GAIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, GAIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
GAIN Necə Alınır?
Griffin AI (GAIN) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla GAIN almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Griffin AI (GAIN) Qiymət Tarixçəsi
GAIN qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
GAIN Qiymət Proqnozu
GAIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? GAIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
Griffin AI (GAIN) Alın
Miqdar
1 GAIN = 0,011943 USD
Griffin AI (GAIN) Ticarəti Edin
POPULYAR
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
ƏN YÜKSƏK HƏCM
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Yeni Əlavə Edilən
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Ən Çox Yüksələnlər
Hər bir treyderin diqqət etməli olduğu son 24 saatın ən çox qiyməti artan aktivləri