Bugünkü canlı Griffin AI qiyməti 0.007592 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GAIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GAIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Griffin AI Logosu

Griffin AI qiyməti(GAIN)

1 GAIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,007592
-2,54%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:30:43 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,007592
24 saat Aşağı
$ 0,0089
24 saat Yüksək

$ 0,007592
$ 0,0089
--
--
-1,07%

-2,54%

-20,96%

-20,96%

Griffin AI (GAIN) canlı qiyməti $ 0,007592. GAIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,007592 və ən yüksək $ 0,0089 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GAIN son bir saat ərzində -1,07%, 24 saat ərzində -2,54% və son 7 gündə isə -20,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Griffin AI (GAIN) Bazar Məlumatları

--
$ 50,49K
$ 7,59M
--
1.000.000.000
BSC

Griffin AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 50,49K təşkil edir. GAIN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,59M təşkil edir.

Griffin AI (GAIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Griffin AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00019786-2,54%
30 Gün$ -0,012208-61,66%
60 Gün$ -0,012408-62,04%
90 Gün$ -0,012408-62,04%
Bugünkü Griffin AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GAIN $ -0,00019786 (-2,54%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Griffin AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,012208 (-61,66%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Griffin AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GAIN $ -0,012408 (-62,04%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Griffin AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,012408 (-62,04%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Griffin AI (GAIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Griffin AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Griffin AI (GAIN) Nədir?

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Griffin AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GAIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Griffin AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Griffin AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Griffin AI Qiymət Proqnozu (USD)

Griffin AI (GAIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Griffin AI (GAIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Griffin AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Griffin AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Griffin AI (GAIN) Tokenomikası

Griffin AI (GAIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GAIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Griffin AI (GAIN) necə alınır?

Necə Griffin AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Griffin AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GAIN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Griffin AI(GAIN) / VND
199,78348
1 Griffin AI(GAIN) / AUD
A$0,01153984
1 Griffin AI(GAIN) / GBP
0,00576992
1 Griffin AI(GAIN) / EUR
0,00652912
1 Griffin AI(GAIN) / USD
$0,007592
1 Griffin AI(GAIN) / MYR
RM0,03181048
1 Griffin AI(GAIN) / TRY
0,31901584
1 Griffin AI(GAIN) / JPY
¥1,161576
1 Griffin AI(GAIN) / ARS
ARS$10,92367328
1 Griffin AI(GAIN) / RUB
0,6069804
1 Griffin AI(GAIN) / INR
0,67287896
1 Griffin AI(GAIN) / IDR
Rp124,45899648
1 Griffin AI(GAIN) / PHP
0,44671328
1 Griffin AI(GAIN) / EGP
￡E.0,35849424
1 Griffin AI(GAIN) / BRL
R$0,04084496
1 Griffin AI(GAIN) / CAD
C$0,01055288
1 Griffin AI(GAIN) / BDT
0,92819792
1 Griffin AI(GAIN) / NGN
10,98691464
1 Griffin AI(GAIN) / COP
$29,42628832
1 Griffin AI(GAIN) / ZAR
R.0,13103792
1 Griffin AI(GAIN) / UAH
0,31878808
1 Griffin AI(GAIN) / TZS
T.Sh.18,653544
1 Griffin AI(GAIN) / VES
Bs1,677832
1 Griffin AI(GAIN) / CLP
$7,151664
1 Griffin AI(GAIN) / PKR
Rs2,14215872
1 Griffin AI(GAIN) / KZT
4,027556
1 Griffin AI(GAIN) / THB
฿0,24529752
1 Griffin AI(GAIN) / TWD
NT$0,23330216
1 Griffin AI(GAIN) / AED
د.إ0,02786264
1 Griffin AI(GAIN) / CHF
Fr0,0060736
1 Griffin AI(GAIN) / HKD
HK$0,05891392
1 Griffin AI(GAIN) / AMD
֏2,90652128
1 Griffin AI(GAIN) / MAD
.د.م0,07030192
1 Griffin AI(GAIN) / MXN
$0,14067976
1 Griffin AI(GAIN) / SAR
ريال0,02847
1 Griffin AI(GAIN) / ETB
Br1,16727
1 Griffin AI(GAIN) / KES
KSh0,98081048
1 Griffin AI(GAIN) / JOD
د.أ0,005382728
1 Griffin AI(GAIN) / PLN
0,02778672
1 Griffin AI(GAIN) / RON
лв0,03332888
1 Griffin AI(GAIN) / SEK
kr0,07159256
1 Griffin AI(GAIN) / BGN
лв0,01275456
1 Griffin AI(GAIN) / HUF
Ft2,54764744
1 Griffin AI(GAIN) / CZK
0,15958384
1 Griffin AI(GAIN) / KWD
د.ك0,002323152
1 Griffin AI(GAIN) / ILS
0,024674
1 Griffin AI(GAIN) / BOB
Bs0,05246072
1 Griffin AI(GAIN) / AZN
0,0129064
1 Griffin AI(GAIN) / TJS
SM0,0698464
1 Griffin AI(GAIN) / GEL
0,02057432
1 Griffin AI(GAIN) / AOA
Kz6,95875128
1 Griffin AI(GAIN) / BHD
.د.ب0,002854592
1 Griffin AI(GAIN) / BMD
$0,007592
1 Griffin AI(GAIN) / DKK
kr0,0489684
1 Griffin AI(GAIN) / HNL
L0,19936592
1 Griffin AI(GAIN) / MUR
0,34528416
1 Griffin AI(GAIN) / NAD
$0,13073424
1 Griffin AI(GAIN) / NOK
kr0,0762996
1 Griffin AI(GAIN) / NZD
$0,01321008
1 Griffin AI(GAIN) / PAB
B/.0,007592
1 Griffin AI(GAIN) / PGK
K0,03203824
1 Griffin AI(GAIN) / QAR
ر.ق0,02763488
1 Griffin AI(GAIN) / RSD
дин.0,76861408
1 Griffin AI(GAIN) / UZS
soʻm91,46985848
1 Griffin AI(GAIN) / ALL
L0,63491896
1 Griffin AI(GAIN) / ANG
ƒ0,01358968
1 Griffin AI(GAIN) / AWG
ƒ0,0136656
1 Griffin AI(GAIN) / BBD
$0,015184
1 Griffin AI(GAIN) / BAM
KM0,01275456
1 Griffin AI(GAIN) / BIF
Fr22,457136
1 Griffin AI(GAIN) / BND
$0,0098696
1 Griffin AI(GAIN) / BSD
$0,007592
1 Griffin AI(GAIN) / JMD
$1,21388488
1 Griffin AI(GAIN) / KHR
30,48992752
1 Griffin AI(GAIN) / KMF
Fr3,211416
1 Griffin AI(GAIN) / LAK
165,04347496
1 Griffin AI(GAIN) / LKR
රු2,31108072
1 Griffin AI(GAIN) / MDL
L0,12815296
1 Griffin AI(GAIN) / MGA
Ar34,0448056
1 Griffin AI(GAIN) / MOP
P0,060736
1 Griffin AI(GAIN) / MVR
0,1161576
1 Griffin AI(GAIN) / MWK
MK13,18054712
1 Griffin AI(GAIN) / MZN
MT0,4851288
1 Griffin AI(GAIN) / NPR
रु1,07700112
1 Griffin AI(GAIN) / PYG
53,842464
1 Griffin AI(GAIN) / RWF
Fr11,015992
1 Griffin AI(GAIN) / SBD
$0,06248216
1 Griffin AI(GAIN) / SCR
0,10689536
1 Griffin AI(GAIN) / SRD
$0,29419
1 Griffin AI(GAIN) / SVC
$0,06643
1 Griffin AI(GAIN) / SZL
L0,13073424
1 Griffin AI(GAIN) / TMT
m0,026572
1 Griffin AI(GAIN) / TND
د.ت0,022305296
1 Griffin AI(GAIN) / TTD
$0,05139784
1 Griffin AI(GAIN) / UGX
Sh26,450528
1 Griffin AI(GAIN) / XAF
Fr4,297072
1 Griffin AI(GAIN) / XCD
$0,0204984
1 Griffin AI(GAIN) / XOF
Fr4,297072
1 Griffin AI(GAIN) / XPF
Fr0,781976
1 Griffin AI(GAIN) / BWP
P0,1017328
1 Griffin AI(GAIN) / BZD
$0,01525992
1 Griffin AI(GAIN) / CVE
$0,72215104
1 Griffin AI(GAIN) / DJF
Fr1,343784
1 Griffin AI(GAIN) / DOP
$0,48717864
1 Griffin AI(GAIN) / DZD
د.ج0,98673224
1 Griffin AI(GAIN) / FJD
$0,01715792
1 Griffin AI(GAIN) / GNF
Fr66,01244
1 Griffin AI(GAIN) / GTQ
Q0,05815472
1 Griffin AI(GAIN) / GYD
$1,58923336
1 Griffin AI(GAIN) / ISK
kr0,949

Griffin AI Mənbəyi

Griffin AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Griffin AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Griffin AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Griffin AI (GAIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GAIN qiyməti 0,007592 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GAIN / USD cari qiyməti nədir?
GAIN / USD cari qiyməti $ 0,007592 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Griffin AI üçün bazar dəyəri nədir?
GAIN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GAIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
GAIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GAIN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GAIN qiyməti (ATL) nədir?
GAIN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
GAIN ticarət həcmi nədir?
GAIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 50,49K USD.
GAIN bu il daha da yüksələcək?
GAIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GAIN qiymət proqnozuna baxın.
Griffin AI (GAIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

