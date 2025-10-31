Bugünkü canlı Ibiza Final Boss qiyməti 0.0004231 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOSS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOSS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ibiza Final Boss qiyməti 0.0004231 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOSS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOSS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Ibiza Final Boss Logosu

Ibiza Final Boss qiyməti(BOSS)

Ibiza Final Boss (BOSS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:05 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Qiymət Məlumatları (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) canlı qiyməti $ 0.0004231. BOSS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.000384 və ən yüksək $ 0.0005038 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOSS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.04818861394228114, ən aşağı qiyməti isə $ 0.000170877417044728 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOSS son bir saat ərzində +0.07%, 24 saat ərzində -0.58% və son 7 gündə isə +14.69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ibiza Final Boss (BOSS) Bazar Məlumatları

No.2581

$ 393.63K
$ 393.63K$ 393.63K

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

$ 393.64K
$ 393.64K$ 393.64K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,081.044206
930,351,081.044206 930,351,081.044206

99.99%

SOL

Ibiza Final Boss üzrə cari Bazar Dəyəri $ 393.63K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56.52K təşkil edir. BOSS üzrə dövriyyədə olan təklif 930.35M, ümumi təklif isə 930351081.044206 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 393.64K təşkil edir.

Ibiza Final Boss (BOSS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ibiza Final Boss qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000002468-0.58%
30 Gün$ -0.0006909-62.02%
60 Gün$ -0.0031259-88.08%
90 Gün$ -0.0045769-91.54%
Bugünkü Ibiza Final Boss Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BOSS $ -0.000002468 (-0.58%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ibiza Final Boss 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.0006909 (-62.02%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ibiza Final Boss 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BOSS $ -0.0031259 (-88.08%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ibiza Final Boss 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0.0045769 (-91.54%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ibiza Final Boss (BOSS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ibiza Final Boss Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ibiza Final Boss (BOSS) Nədir?

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ibiza Final Boss investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BOSS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ibiza Final Boss haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ibiza Final Boss satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ibiza Final Boss Qiymət Proqnozu (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ibiza Final Boss (BOSS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ibiza Final Boss üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ibiza Final Boss qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomikası

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOSS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ibiza Final Boss (BOSS) necə alınır?

Necə Ibiza Final Boss alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ibiza Final Boss Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BOSS Aktivindən Yerli Valyutalara

Ibiza Final Boss Mənbəyi

Ibiza Final Boss haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Ibiza Final Boss Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ibiza Final Boss Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ibiza Final Boss (BOSS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOSS qiyməti 0.0004231 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOSS / USD cari qiyməti nədir?
BOSS / USD cari qiyməti $ 0.0004231 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ibiza Final Boss üçün bazar dəyəri nədir?
BOSS üçün bazar dəyəri $ 393.63K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOSS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOSS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 930.35M USD təşkil edir.
BOSS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOSS ATH qiyməti olan 0.04818861394228114 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOSS qiyməti (ATL) nədir?
BOSS ATL qiyməti olan 0.000170877417044728 USD dəyərinə endi.
BOSS ticarət həcmi nədir?
BOSS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56.52K USD.
BOSS bu il daha da yüksələcək?
BOSS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOSS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:05 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

