توكنوميكس WTF Opossum (WTFO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WTF Opossum (WTFO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WTF Opossum (WTFO) WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. الموقع الرسمي: https://wtfo.online الوثيقة البيضاء: https://wtfo.online اشتر WTFO الآن!

توكنوميكس WTF Opossum (WTFO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WTF Opossum (WTFO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 673.49K $ 673.49K $ 673.49K إجمالي العرض: $ 856.65M $ 856.65M $ 856.65M العرض المتداول: $ 856.65M $ 856.65M $ 856.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 673.49K $ 673.49K $ 673.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00180463 $ 0.00180463 $ 0.00180463 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00078619 $ 0.00078619 $ 0.00078619 معرفة المزيد عن سعر WTF Opossum (WTFO)

توكنوميكس WTF Opossum (WTFO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WTF Opossum (WTFO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WTFO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WTFO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WTFO، استكشف السعر المباشر لتوكن WTFO!

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