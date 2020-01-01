توكنوميكس Vela Token (VELA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vela Token (VELA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.vela.exchange/ الوثيقة البيضاء: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf اشتر VELA الآن!

توكنوميكس Vela Token (VELA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vela Token (VELA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K إجمالي العرض: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M العرض المتداول: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 66.38K $ 66.38K $ 66.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00035976 $ 0.00035976 $ 0.00035976 السعر الحالي: $ 0.00189665 $ 0.00189665 $ 0.00189665 معرفة المزيد عن سعر Vela Token (VELA)

توكنوميكس Vela Token (VELA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vela Token (VELA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VELA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VELA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VELA، استكشف السعر المباشر لتوكن VELA!

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