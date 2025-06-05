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سعر Vela Token (VELA) المباشر لليوم هو USD 0.00337562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.76K . يتم تحديث سعر VELA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vela Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Vela Token خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.81M

أداء سعر Vela Token (VELA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ +0.0004993001 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ -0.0013421114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ -0.004595119181996664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.25% 30 يوم $ +0.0004993001 +14.79% 60 يوم $ -0.0013421114 -39.75% 90 يوم $ -0.004595119181996664 -57.64%

تحليل سعر Vela Token (VELA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vela Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319517$ 0.00319517 $ 0.00319517 24 ساعة مرتفع $ 0.00356853$ 0.00356853 $ 0.00356853 عالية طوال الوقت $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

معلومات سوق Vela Token (VELA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: