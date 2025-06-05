سعر Vela Token (VELA)
سعر Vela Token (VELA) المباشر لليوم هو USD 0.00337562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.76K. يتم تحديث سعر VELA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vela Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Vela Token خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.81M
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خلال اليوم، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ +0.0004993001 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ -0.0013421114 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vela Token مقابل USD هو $ -0.004595119181996664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ +0.0004993001
|+14.79%
|60 يوم
|$ -0.0013421114
|-39.75%
|90 يوم
|$ -0.004595119181996664
|-57.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vela Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.25%
-23.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.
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