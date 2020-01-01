توكنوميكس UnlockProtocolToken (UP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UnlockProtocolToken (UP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UnlockProtocolToken (UP) Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. الموقع الرسمي: https://unlock-protocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper اشتر UP الآن!

توكنوميكس UnlockProtocolToken (UP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UnlockProtocolToken (UP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 279.01M $ 279.01M $ 279.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.084551 $ 0.084551 $ 0.084551 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00355353 $ 0.00355353 $ 0.00355353 السعر الحالي: $ 0.00643148 $ 0.00643148 $ 0.00643148 معرفة المزيد عن سعر UnlockProtocolToken (UP)

توكنوميكس UnlockProtocolToken (UP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UnlockProtocolToken (UP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UP، استكشف السعر المباشر لتوكن UP!

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