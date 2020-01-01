توكنوميكس The Dev is a Baby (BBYDEV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Dev is a Baby (BBYDEV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Dev is a Baby (BBYDEV) The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. الموقع الرسمي: https://bbydev.xyz اشتر BBYDEV الآن!

توكنوميكس The Dev is a Baby (BBYDEV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Dev is a Baby (BBYDEV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.85K $ 8.85K $ 8.85K إجمالي العرض: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M العرض المتداول: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.85K $ 8.85K $ 8.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Dev is a Baby (BBYDEV)

توكنوميكس The Dev is a Baby (BBYDEV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Dev is a Baby (BBYDEV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BBYDEV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BBYDEV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BBYDEV، استكشف السعر المباشر لتوكن BBYDEV!

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