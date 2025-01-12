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سعر The Dev is a Baby (BBYDEV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.44K . يتم تحديث سعر BBYDEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Dev is a Baby الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 624.79 - تغيير سعر The Dev is a Baby خلال اليوم هو -7.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 962.90M

أداء سعر The Dev is a Baby (BBYDEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.16% 30 يوم $ 0 -33.70% 60 يوم $ 0 -77.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Dev is a Baby (BBYDEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dev is a Baby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -7.16% تغير السعر (7 أيام) -17.37%

معلومات سوق The Dev is a Baby (BBYDEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: