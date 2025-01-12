سعر The Dev is a Baby (BBYDEV)
سعر The Dev is a Baby (BBYDEV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.44K. يتم تحديث سعر BBYDEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Dev is a Baby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 624.79
- تغيير سعر The Dev is a Baby خلال اليوم هو -7.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 962.90M
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خلال اليوم، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dev is a Baby مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.16%
|30 يوم
|$ 0
|-33.70%
|60 يوم
|$ 0
|-77.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dev is a Baby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-7.16%
-17.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.
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