توكنوميكس Synthetify (SNY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Synthetify (SNY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Synthetify (SNY) "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." الموقع الرسمي: http://synthetify.io/ اشتر SNY الآن!

توكنوميكس Synthetify (SNY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Synthetify (SNY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.52K $ 28.52K $ 28.52K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 246.75K $ 246.75K $ 246.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 السعر الحالي: $ 0.00246666 $ 0.00246666 $ 0.00246666 معرفة المزيد عن سعر Synthetify (SNY)

توكنوميكس Synthetify (SNY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Synthetify (SNY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNY، استكشف السعر المباشر لتوكن SNY!

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