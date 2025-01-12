سعر Synthetify (SNY)
سعر Synthetify (SNY) المباشر لليوم هو USD 0.00352919. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.56K. يتم تحديث سعر SNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synthetify الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.16K
- تغيير سعر Synthetify خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.56M
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خلال اليوم، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.0008216953 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.0013120102 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.000455894743143859 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0008216953
|-23.28%
|60 يوم
|$ -0.0013120102
|-37.17%
|90 يوم
|$ -0.000455894743143859
|-11.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthetify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.00%
+1.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions."
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