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سعر Synthetify (SNY) المباشر لليوم هو USD 0.00352919 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.56K . يتم تحديث سعر SNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synthetify الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.16K - تغيير سعر Synthetify خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.56M

أداء سعر Synthetify (SNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.0008216953 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.0013120102 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthetify مقابل USD هو $ -0.000455894743143859 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0008216953 -23.28% 60 يوم $ -0.0013120102 -37.17% 90 يوم $ -0.000455894743143859 -11.44%

تحليل سعر Synthetify (SNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthetify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00346781$ 0.00346781 $ 0.00346781 24 ساعة مرتفع $ 0.00356055$ 0.00356055 $ 0.00356055 عالية طوال الوقت $ 7.42$ 7.42 $ 7.42 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +1.27%

معلومات سوق Synthetify (SNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: