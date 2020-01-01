توكنوميكس Store of Value (VAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Store of Value (VAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Store of Value (VAL) Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time. الموقع الرسمي: https://valmeme.com الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto اشتر VAL الآن!

توكنوميكس Store of Value (VAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Store of Value (VAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 172.19K $ 172.19K $ 172.19K إجمالي العرض: $ 987.13M $ 987.13M $ 987.13M العرض المتداول: $ 987.13M $ 987.13M $ 987.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 172.19K $ 172.19K $ 172.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017443 $ 0.00017443 $ 0.00017443 معرفة المزيد عن سعر Store of Value (VAL)

توكنوميكس Store of Value (VAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Store of Value (VAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAL، استكشف السعر المباشر لتوكن VAL!

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