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سعر Store of Value (VAL) المباشر لليوم هو USD 0.00107228 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر VAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Store of Value الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.95K - تغيير سعر Store of Value خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.96M

أداء سعر Store of Value (VAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Store of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Store of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Store of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Store of Value مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Store of Value (VAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Store of Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106351$ 0.00106351 $ 0.00106351 24 ساعة مرتفع $ 0.0010922$ 0.0010922 $ 0.0010922 عالية طوال الوقت $ 0.00191817$ 0.00191817 $ 0.00191817 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -20.87%

معلومات سوق Store of Value (VAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: