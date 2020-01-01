توكنوميكس SpineDAO Token (SPINE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SpineDAO Token (SPINE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SpineDAO Token (SPINE) SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.spinedao.com/ الوثيقة البيضاء: https://spinedao.gitbook.io/spinedao اشتر SPINE الآن!

توكنوميكس SpineDAO Token (SPINE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SpineDAO Token (SPINE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00940614 $ 0.00940614 $ 0.00940614 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 السعر الحالي: $ 0.00768952 $ 0.00768952 $ 0.00768952 معرفة المزيد عن سعر SpineDAO Token (SPINE)

توكنوميكس SpineDAO Token (SPINE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SpineDAO Token (SPINE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPINE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPINE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPINE، استكشف السعر المباشر لتوكن SPINE!

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