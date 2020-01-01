توكنوميكس SEDUX AI (SEDUX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SEDUX AI (SEDUX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SEDUX AI (SEDUX) SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. الموقع الرسمي: https://sedux.live/ الوثيقة البيضاء: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live اشتر SEDUX الآن!

توكنوميكس SEDUX AI (SEDUX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SEDUX AI (SEDUX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.76K $ 33.76K $ 33.76K إجمالي العرض: $ 982.09M $ 982.09M $ 982.09M العرض المتداول: $ 965.31M $ 965.31M $ 965.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SEDUX AI (SEDUX)

توكنوميكس SEDUX AI (SEDUX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SEDUX AI (SEDUX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SEDUX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SEDUX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SEDUX، استكشف السعر المباشر لتوكن SEDUX!

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