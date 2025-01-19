سعر SEDUX AI (SEDUX)
سعر SEDUX AI (SEDUX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 760.99K. يتم تحديث سعر SEDUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SEDUX AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.87K
- تغيير سعر SEDUX AI خلال اليوم هو +2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.41M
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خلال اليوم، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SEDUX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
+2.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.
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