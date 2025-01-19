احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SEDUX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SEDUX.

سعر SEDUX AI (SEDUX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 760.99K . يتم تحديث سعر SEDUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SEDUX AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 187.87K - تغيير سعر SEDUX AI خلال اليوم هو +2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.41M

أداء سعر SEDUX AI (SEDUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SEDUX AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SEDUX AI (SEDUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SEDUX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00122221$ 0.00122221 $ 0.00122221 عالية طوال الوقت $ 0.00193357$ 0.00193357 $ 0.00193357 تغير السعر (1 ساعة) -2.04% تغير السعر (1يوم) +2.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SEDUX AI (SEDUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: