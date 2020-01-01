توكنوميكس Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/272 اشتر CONVO الآن!

توكنوميكس Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 السعر الحالي: $ 0.00296738 $ 0.00296738 $ 0.00296738 معرفة المزيد عن سعر Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO)

توكنوميكس Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CONVO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CONVO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CONVO، استكشف السعر المباشر لتوكن CONVO!

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