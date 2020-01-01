توكنوميكس Polaris Share (POLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Polaris Share (POLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Polaris Share (POLA) Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services الموقع الرسمي: https://polarishare.io/ الوثيقة البيضاء: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng اشتر POLA الآن!

توكنوميكس Polaris Share (POLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Polaris Share (POLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M إجمالي العرض: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B العرض المتداول: $ 519.99M $ 519.99M $ 519.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.75M $ 74.75M $ 74.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 السعر الحالي: $ 0.01637803 $ 0.01637803 $ 0.01637803 معرفة المزيد عن سعر Polaris Share (POLA)

توكنوميكس Polaris Share (POLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Polaris Share (POLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POLA، استكشف السعر المباشر لتوكن POLA!

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