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سعر Polaris Share (POLA) المباشر لليوم هو USD 0.0225917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M . يتم تحديث سعر POLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polaris Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82M - تغيير سعر Polaris Share خلال اليوم هو +4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 491.18M

أداء سعر Polaris Share (POLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polaris Share مقابل USD هو $ +0.00103577 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polaris Share مقابل USD هو $ +0.0020745235 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polaris Share مقابل USD هو $ -0.0009808435 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polaris Share مقابل USD هو $ -0.00159681091099791 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00103577 +4.81% 30 يوم $ +0.0020745235 +9.18% 60 يوم $ -0.0009808435 -4.34% 90 يوم $ -0.00159681091099791 -6.60%

تحليل سعر Polaris Share (POLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polaris Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02099347$ 0.02099347 $ 0.02099347 24 ساعة مرتفع $ 0.02438873$ 0.02438873 $ 0.02438873 عالية طوال الوقت $ 0.522685$ 0.522685 $ 0.522685 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) +4.81% تغير السعر (7 أيام) -16.07%

معلومات سوق Polaris Share (POLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: