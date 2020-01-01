توكنوميكس OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. الموقع الرسمي: https://onopen.xyz/ اشتر OPN الآن!

توكنوميكس OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M إجمالي العرض: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B العرض المتداول: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0002871 $ 0.0002871 $ 0.0002871 معرفة المزيد عن سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

توكنوميكس OPEN Ticketing Ecosystem (OPN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OPN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OPN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OPN، استكشف السعر المباشر لتوكن OPN!

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