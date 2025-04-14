سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)
سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.44M. يتم تحديث سعر OPN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPEN Ticketing Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OPEN Ticketing Ecosystem خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.93B
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خلال اليوم، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.12%
|30 يوم
|$ 0
|+6.34%
|60 يوم
|$ 0
|-26.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPEN Ticketing Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-1.12%
+3.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
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