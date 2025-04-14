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سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.44M . يتم تحديث سعر OPN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPEN Ticketing Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OPEN Ticketing Ecosystem خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.93B

أداء سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPEN Ticketing Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.12% 30 يوم $ 0 +6.34% 60 يوم $ 0 -26.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPEN Ticketing Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00552837$ 0.00552837 $ 0.00552837 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) +3.50%

معلومات سوق OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: