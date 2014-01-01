توكنوميكس ZND Token (ZND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZND Token (ZND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZND Token (ZND) ZND هو نظام مالي شامل مبني حول منصات متعددة، بما في ذلك zondacrypto، التي تُعد من أبرز بورصات الكريبتو في وسط أوروبا منذ عام 2014، وzondacrypto Pay، التي تمكن الشركات من قبول مدفوعات الكريبتو، بالإضافة إلى منصة ZND التي تقدم حلولًا للتجارة، والكسب، والإقراض، والاستكشاف، مصممة لمستخدمين بمستويات خبرة متنوعة. الموقع الرسمي: zndtoken.com الوثيقة البيضاء: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d اشتر ZND الآن!

توكنوميكس ZND Token (ZND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZND Token (ZND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 235.48M $ 235.48M $ 235.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 السعر الحالي: $ 0.3364 $ 0.3364 $ 0.3364 معرفة المزيد عن سعر ZND Token (ZND)

توكنوميكس ZND Token (ZND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZND Token (ZND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZND، استكشف السعر المباشر لتوكن ZND!

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