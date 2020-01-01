توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI)
معلومات Neuralis AI (NEURAI)
Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.
Key Functionalities
- Advanced Customization: Train Your AI Agents
- Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
- AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents
توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neuralis AI (NEURAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن NEURAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEURAI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEURAI، استكشف السعر المباشر لتوكن NEURAI!
توقعات سعر NEURAI
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NEURAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NEURAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.