توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neuralis AI (NEURAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neuralis AI (NEURAI) Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities Advanced Customization: Train Your AI Agents

Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents

AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents الموقع الرسمي: https://neuralisai.io الوثيقة البيضاء: https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0 اشتر NEURAI الآن!

توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neuralis AI (NEURAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.170775 $ 0.170775 $ 0.170775 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00946734 $ 0.00946734 $ 0.00946734 السعر الحالي: $ 0.0175772 $ 0.0175772 $ 0.0175772 معرفة المزيد عن سعر Neuralis AI (NEURAI)

توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neuralis AI (NEURAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEURAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEURAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEURAI، استكشف السعر المباشر لتوكن NEURAI!

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