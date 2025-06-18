سعر Neuralis AI (NEURAI)
سعر Neuralis AI (NEURAI) المباشر لليوم هو USD 0.01256134. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.55K. يتم تحديث سعر NEURAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neuralis AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Neuralis AI خلال اليوم هو -11.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ -0.00159607910847312 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00159607910847312
|-11.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neuralis AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-11.27%
-91.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents
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