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سعر Neuralis AI (NEURAI) المباشر لليوم هو USD 0.01256134 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.55K . يتم تحديث سعر NEURAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neuralis AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Neuralis AI خلال اليوم هو -11.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Neuralis AI (NEURAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ -0.00159607910847312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neuralis AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00159607910847312 -11.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neuralis AI (NEURAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neuralis AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01239235$ 0.01239235 $ 0.01239235 24 ساعة مرتفع $ 0.0143553$ 0.0143553 $ 0.0143553 عالية طوال الوقت $ 0.170775$ 0.170775 $ 0.170775 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -11.27% تغير السعر (7 أيام) -91.59%

معلومات سوق Neuralis AI (NEURAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: