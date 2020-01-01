توكنوميكس Navigate (NVG8) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Navigate (NVG8)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Navigate (NVG8) Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. الموقع الرسمي: https://nvg8.io الوثيقة البيضاء: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ اشتر NVG8 الآن!

توكنوميكس Navigate (NVG8) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Navigate (NVG8)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 857.25K $ 857.25K $ 857.25K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 138.47M $ 138.47M $ 138.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00495268 $ 0.00495268 $ 0.00495268 السعر الحالي: $ 0.00618933 $ 0.00618933 $ 0.00618933 معرفة المزيد عن سعر Navigate (NVG8)

توكنوميكس Navigate (NVG8): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Navigate (NVG8) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NVG8 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NVG8 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NVG8، استكشف السعر المباشر لتوكن NVG8!

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